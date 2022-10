Rubi: "Han jugado futbolistas que no habían jugado ni un amistoso juntos"

Rubi ha hablado claro tras el encuentro, mostrándose orgulloso de lo expuesto por su equipo, que ha tenido la personalidad que pedía en la previa. El técnico de Vilasar de Mar ha asegurado que en el descanso les ha pedido a sus futbolistas que buscasen el cuarto gol, subrayando que hoy se ha visto la competencia que hay en el plantel indálico.

Fin a la mala racha: "Es una victoria en Primera División importante y necesaria. Íbamos a vivir situaciones así, los equipos que estamos abajo tenemos finales y nuestro equipo estaba preparado para eso. Hay rachas que no ganas, hay un partido que tienes que sacar y hoy lo hemos hecho de una manera solvente".

Victoria casi perfecta: "Era un partido en el que podíamos haber dejado la portería a cero, pero ya nos han avisado en la primera parte con los córneres. El Rayo nos ha hecho peligro hoy con los saques de esquina. Al final ha tenido su recompensa. Respecto a que marque el delantero o no, a mí me da igual. Yo prefiero que nos acostumbremos a que hay varios jugadores que marcan. Tienes varios focos para que el rival tenga cuidado. Algunos aún no están en su punto de forma porque sé al que pueden llegar a estar. Han dado la cara y han sido un equipo muy solidario. Me ha gustado la solidaridad de todos".

Estado de ánimo: "Pedía esa personalidad y un diez en ese sentido para los futbolistas. Nunca hemos dejado de creer en la plantilla. A veces hablo del famoso tiempo por las lesiones y jugadores. Hoy han jugado futbolistas que no habían jugado ni un amistoso juntos. Hemos jugado con futbolistas con compañeros que empiezan a saber cómo se llaman y si la va a dejar de cara o se la va a quedar. Quizás ha sido la jornada en la que teníamos más opciones donde escoger aunque algunos aún no estén en su punto físico. Mientras se van poniendo en forma y no se lesionan, tenemos fondo de armario. Ahora se verá, con tres partidos en una semana. Destaco la personalidad que hemos demostrado de inicio para afrontar el partido en una situación que se va a volver a producir. En esta categoría vamos a estar otra vez dos-tres partidos sin ganar y tendremos uno que el equipo tenga que ganar en casa para coger aire. Eso hasta que no encadenemos varios resultados para ponernos en una situación más cómoda. Es el sino de todos los equipos que pelean por no bajar. A mí me gusta mucho que el equipo haya tenido la experiencia que ha vivido hoy porque va a saber responder la próxima vez".

Nuevo ecosistema: "Cada semana un jugador estará mejor o peor y puedes ir cambiando el once que uno puede tener en la cabeza. Desde fuera es difícil entender algunas decisiones, pero tenemos mucha información. Para mí es muy importante que se ha visto la competencia. El que juega tiene que rendir porque si no, entra otro. El míster tiene paciencia, pero hasta cierto punto. Se ha demostrado que este equipo puede jugar con defensa de cuatro, pero también jugaremos con cinco. El equipo tiene que ser camaleónico para sorprender a esos rivales que en teoría pueden tener un poquito más que nosotros".

Segunda mitad: "Me hubiese gustado algo más de pelota, por eso, ha entrado Íñigo. En el descanso les hemos dicho que no se dedicaran sólo a defender, que buscasen el cuarto, pero sin riesgos. Lo más nervioso que hemos tenido ha sido que nos han añadido ocho. El equipo de hoy tenía un poco más de experiencia que habitualmente y eso se nota

Novedades: "Hemos corrido muy bien a los espacios. El trabajo de Embarba les ha generado confusiones, al igual que Baptistao. En Bilbao y en Mallorca no pasó así. Que la primera que tengas vaya dentro cambia mucho porque da confianza adelantarse en el marcador. A Melero aún le falta un punto físico, pero es un extraordinario futbolista, tácticamente es muy inteligente. César es siempre un valor seguro, eso lo tengo claro. Da siempre rendimiento. Lo más importante es que hemos demostrado que podemos competir en Primera División. Es una casualidad o no, pero hoy por primera vez han estado juntos los cinco capitanes".