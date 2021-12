Rubi: "Los jugadores celebraron el pase y eso dice mucho de sus ganas"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', destacó en sala de prensa tras doblegar al Águilas el esfuerzo que supuso por parte de sus jugadores para seguir vivos en el torneo del KO: "Dentro de ciento veinte minutos hubo muchas fases del partido. La mejor para nosotros fue la primera parte y en la segunda ellos lograron ponernos más nerviosos. Ya en la prórroga tuvimos muchas situaciones de gol que, por falta de acierto, no nos valieron para ganar. Vi a mis jugadores meter el pie en cada disputa ante un equipo que peleó. Se vio que en Segunda RFEF también hay buenos jugadores".

Valorando al rival, el técnico comentó que vio "un equipo aguerrido, intenso y difícil de meterle mano. Me sorprende que no vayan mejor en Liga. Incluso en ataque vi jugadores interesantes que nos hicieron daño en banda. Le deseo suerte en su competición". Rubi añadió y reconoció que "lo he pasado mal todo el rato pero en ese tramo final del partido nos cazaron varios contragolpes y donde se pudieron llevar la eliminatoria".

El partido tuvo tiempo extra y en este sentido dijo lo siguiente: "Veníamos con la intención de no llegar a los penaltis pero cuando no logras abrir más hueco en el marcador, puede pasar de todo. Es normal. Sabíamos que si no marcábamos el cero a dos había eliminatoria y finalmente fue el gol de Uche el que nos llevó a la prorroga". Sobre el cansancio extra le restaba importancia: "Ellos se dedican a esto y tenemos mecanismos para que los fisios trabajen en la recuperación. Es lo que hay. Hay tres días enteros. No estoy preoucupado porque nuestros jugadores están fuertes y están preparados para este tipo de cosas".

Rubi destacó el buen ambiente en El Rubial: "Felicito a las dos aficiones. Ha sido un partido extraordinario donde han estado a la altura. Nos han puesto la eliminatoria difícil. El rival se ha ido creciendo y creyendo que nos podían eliminar. Los jugadores han celebrado el pase de ronda y eso me hace ver que ellos también querían pasar".

Por último el entrenador se refierió a su portero: "Makaridze ha jugado con problemas lumbares, pero entendíamos que nos tenía que ayudar y estoy contento de que haya aportado esa parada".