Rubi: "Hemos sido ligeramente superiores al Sporting"

Duelo táctico: "Ha sido un partido muy táctico, quizá no se han visto muchas ocasiones de gol, lo que indica que el empate también se pudo dar. La sensación que tuve en la segunda parte es que llevábamos el partido donde queríamos con el palo de Curro y la ocasión de Centelles. Hemos sido ligeramente superiores al Sporting, a mi modo de ver".

Buen Sporting: "Es un equipo que tiene argumentos, plantilla, afición y estadio para estar arriba tranquilamente. Esto es tan igualado que ahora nos toca ganar 0-1 y haciendo casi lo mismo podremos perder".

¿Penalti sobre Puma Rodríguez?: "Ni me ha dado tiempo de ver la jugada en el monitor, no tendría reparos en decir si hubiera habido algo, pero me pilla a ciegas".

Mejor en defensa que en ataque: "En defensa hemos estado acertados, tirando la línea para provocar fueras de juego. Recuerdo dos pérdidas nuestras. En ataque nos ha costado y en la primera parte ni hemos tirado a puerta, pero con el paso de los minutos el equipo se ha ido encontrando bien".