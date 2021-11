Rubi: "El objetivo es llegar a Navidad pasando los 40 puntos largos"

Felicidad: "Desde que llegué a Almería es el día más feliz, contento porque la situación es extraordinaria y era un partido muy importante que hemos sacado adelante aumentando la ventaja. Seguiremos con esa mentalidad de ambición y querer siempre más".

Lectura: "Hemos hecho una primera parte donde sí buscamos el segundo gol, pero arriesgando poco para no tener pérdidas que propiciaran contras. Defendimos con balón y nos faltó hincar el diente. Tuvimos tiros y buscamos a Sadiq, pero te dura el balón y no quieres regalarlo. En la segunda dimos un paso adelante para buscar el segundo y como no llegaba sufrimos un poco, como siempre ocurre".

Ambición: "La ambición no la vamos a dejar porque es la forma de que no se relaje nadie. Entran futbolistas de refresco y aportan y el entrenador la va a avivar para no bajar el nivel. Sadiq ha hecho un gran partido, ojalá pueda entender que se puede ser feliz sin marcar".

Racha: "Cuesta muchísimo encadenar cinco victorias. Las hemos trabajado y sufrido. Me quedo con el esfuerzo de los futbolistas".

Portería a cero: "Me enorgullece mucho mantener tres partidos seguidos la portería a cero, nos pasamos un montón de jornadas encajando un gol. Si te hacen pocas ocasiones tienen que llegar. Hoy el rival tuvo una en un momento delicado, pero ese es el camino, el trabajo colectivo. Soy más de mirar la portería rival porque es mi gen, pero estoy feliz porque si no encajas mucho, siempre estás dentro de los partidos".

Margen de error: "Las Ligas se consiguen durante todo el año, pero hay una fase donde puedes construir una base de lograr algo importante. Si seguimos así hasta el final de la primera vuelta habremos hecho dos tercios de la faena en media vuelta, lo que te permite tener pinchar sin sufrir".

Meta: "El objetivo es llegar a la Navidad pasando de los 40 puntos largos. Hay que disfrutar del día a día y toca vivir la cara bonita del fútbol. Estamos encantados con nuestra afición y ojalá cada vez vengan más porque trabajamos para ellos".

Motivación: "La motivación estaremos encima para que no baje, me sorprendería mucho que la bajasen porque ir ganando te ayuda porque todo el mundo quiere participar. Me dejan muy tranquilo y el discurso siempre será que queremos más".

Gestión Sadiq-Sousa: "La de Sousa y Sadiq es una gestión importante que hacemos dentro donde la clave la tienen los dos. El que tiene menos minutos sabe que va a poder ayudar y lo va a hacer y el que juega más está tranquilo al saberse importante. Son gente madura y estamos enamorados de ambos".

Sadiq, baja en Ibiza: "Sadiq ha caído con la quinta y si la semana va normal podremos contar con Dyego o con Juan Villar de cara a Ibiza".