Rubi: "El partido más importante del año siempre es el siguiente y este es el de mañana"

El Almería visita mañana (18:30 horas) al Villarreal sin apenas tiempo para saborear la victoria del pasado jueves. Los rojiblancos lo hacen después de los tres puntos sumados ante un rival directo que le permitieron salir nuevamente de los puestos de descenso. Antes del último entrenamiento de la semana, Rubi analiza el encuentro frente al equipo dirigido por Unai Emery.

Pésame Llaneza: En nombre de toda la UD Almería transmitir nuestro más sinceramente tanto a la familia del señor Llaneza como a la familia del Villarreal. Una pérdida importante, triste y darles mucho ánimo.

Poco margen entre jornadas: Esto es pimpam y para adelante que hay otro partido. Pero somos profesionales, nos tenemos que adaptar a este tipo de situaciones y estar lo más listos posibles para afrontar el partido con todas las garantías. Nos ha coincidido así, de jueves a domingo la prioridad es estar bien a nivel físico porque a nivel mental no hay ningún problema porque hemos ganado el último partido e ir con toda la ilusión del mundo. Sabemos que es muy difícil ganar en estos campos como demuestra la historia y como demuestran los resultados en la liga actual, pero vamos convencidos de que es el día que se puede ganar.

Semejanzas en la forma de juego con el Girona: En cuanto a la idea de juego sin lugar a dudas se puede asemejar al Girona, se puede asemejar al Betis, se puede asemejar a este tipo de equipos. En cuanto a nivel de plantilla se asemeja al Athletic Club, a la Real Sociedad, al Betis, al Sevilla. Para mí es más importante el peso que tiene el nivel de la plantilla que la idea de juego. Al final con cualquier idea de juego si tienes plantillas muy buenas da igual la idea de juego, lo normal es que saques muchos partidos.

Importancia de la posesión: A los que nos gusta jugar siendo protagonistas es muy importante y precisamente en los partidos que hemos sufrido un poco más yendo por delante es porque nos ha faltado tener un poco más de balón en esas segundas partes. La otra fórmula de matar también el partido es al contraataque que tampoco lo hemos hecho en esas segundas partes, pero hay una cosa que no podemos olvidar que siempre se da, excepto con un equipo muy superior y es que cuando uno va por delante en el marcador tiene menos posesión y el que va por detrás en el marcador tiene posesión. Entonces si marcas dos o tres goles en la primera parte casi seguro que vas a tener menos posesión en la segunda, si no los marcas vas a tener más posesión en la segunda parte. El marcador marca mucho el porcentaje de posesión independientemente de que le digas a tus futbolistas que vamos a seguir teniendo la pelota, vamos a jugar, se da siempre.

Emery: Dentro de esos cuatro o cinco entrenadores del fútbol español que siempre destaco, no digo los mejores porque no me gusta la palabra mejor porque es el mejor es comparar y seguro que hay entrenadores que no han tenido esos éxitos pero seguro son igual de buenos, pero siempre lo pongo en ese saco de entrenadores top de nuestro fútbol. Yo recuerdo cuando empecé a entrenar, que empecé en el equipo de mi pueblo en Tercera División, que enseguida empezó a destacar en el Lorca, como hubo un boom de Unai que se reafirmó aquí en Almería, que con el ascenso y con el fútbol que jugaban. Lo que ha venido luego lo sabemos todos, Europas League, entrenador en equipos de máximo potencial, por lo tanto le tengo mucho respeto a él y reconocer que está haciendo una carrera fantástica.

Plantilla Villarreal: De los últimos cuatro o cinco años en los que he tenido la fortuna de entrenar en Primera División, y si no seguirla desde segunda, estoy totalmente enamorado de los viejos rockeros, son los que marcan las diferencias año tras año. Al final parece que los años no pasen para estos futbolistas. Parejo tiene la virtud de ser un extraordinario futbolista que además intenta que el partido se desarrolle como él quiere. También destacaría como puntos fuertes del rival es el de los dos delanteros juegue quien juegue, están super bien trabajados y yo creo que como pareja de puntas es el que mejor trabajo hace a nivel de movimientos ofensivos.

El Bilal Touré: Tenemos un staff tremendo, estamos haciendo ya que el delantero enseguida marque goles, tiene buena pinta. Estoy contentísimo porque al final sustituir a un futbolista que garantiza quince por otro, pagando menos, que también te los vaya a hacer puede ser si al final se da primero un reconocimiento al área deportiva por haber tenido ese ojo de traer a ese futbolistas y luego el trabajo de él y el trabajo que le ayudamos para que enseguida pueda conocer cómo atacamos, los movimientos y creo que tiene muchas cosas por mejorar aún, pero está claro que nos está ayudando mucho.

Sufrimiento último partido: Sufristeis más lo que sufrís por norma que los que estamos abajo. Analizo el partido y veo que el número de ocasiones en la segunda parte fueron las mismas en los dos equipos. También si nosotros hubiéramos marcado un gol se acaba ese sufrimiento. Y segundo, ocasiones de ellos en penaltis de Var, algún balón parado y esa famosa última jugada que es la única que hay entrecomillas un error defensivo global que el equipo sale y este jugador entra de segunda línea, también es virtud del rival y nos remata, pero no fue sufrimiento de equipo desorganizado, de regalar ocasiones, pero cuando estás a un gol siempre sufrirás.

Partido importante, pero no clave: No quiero decir la palabra importante porque el partido más importante del año siempre es el siguiente y este es el de mañana. Jugamos contra un equipo que no digo que sea mejor que nosotros en cuanto a plantilla, sino que en el fútbol español hay ocho plantillas que son de las mejores del mundo, entonces en su casa encima se complica. Pero nosotros vamos con la idea de que se dé ese partido que se da que de cada ocho o diez de que salta la sorpresa. Es mucho más importante ganarle a los rivales de tu liga, por eso estoy orgullosos de los movimientos que hicimos el domingo en el Benito Villamarín para que el jueves pudiéramos tener a Robertone fresco porque es muy importante su intensidad de presión y los movimientos que hicimos para que al menos el partido del jueves no se nos escapara y aún así el domingo tuvimos opciones. Así a día de hoy creo que cartas las hemos jugado bien dentro de que nuestra autocrítica va en otras facetas del juego.

Misma preparación: Se prepara exactamente igual, lo único que no hay mucho tiempo y nosotros el entrenamiento que vamos a hacer hoy va a ser un comprimido bestial de lo que haríamos en una semana para preparar un partido contra un rival, intentando aprovechar si le vemos algunas debilidades como siempre e intentar ser muy organizados en sus virtudes para tenerlo claro mañana. Solo tenemos una sesión más los vídeos en un día porque ayer unos trabajaron para recuperar lo mejor posible y otros hicieron entrenamiento más técnico que de preparación de partido.

Escaso tiempo de preparación: El hándicap es para los dos equipos igual, ellos también seguro que preparan todos los partidos y tiene el mismo tiempo que nosotros, no es una excusa comparativa con el rival, pero sí que para preparar un partido a un entrenador le gusta tener al menos dos o tres sesiones, ya no te digo las cinco de la semana porque las primeras normalmente lo que hacemos es corregir cosas, pulir detalles nuestros, pero las finales sí que más orientado al planteamiento. Pero en el fútbol moderno hay que habituarse y para eso la gran ventaja son también las charlas, los vídeos que antes no se hacían tanto y ahora tú en vez de hacer un ejercicio a lo mejor para presionar arriba le enseñas con imágenes al equipo y no haces un ejercicio que en una semana larga harías para eso.

Explosión goleadora: En Primera División dejar las porterías a cero es dificilísimo porque hay mucho nivel delante. En Segunda División hay más igualdad y los delanteros no marcan tantas diferencias. Pero sobre todo ahí hacíamos la autocrítica de que el equipo era poco vertical, que nos pasábamos mucho la pelota, de que jugábamos algunas veces para atrás cuando teníamos que jugar para delante y ahí hicimos la autocrítica y le buscamos la mejora al equipo y la hemos conseguido en este tramo de liga, esto es el fútbol, está en movimiento y cuando tapas un agujero se te abre otro. Tenemos que ver aunque ganes que estamos fallando para intentar que eso no te penalice en el partido siguiente.

Rotaciones: Ya bastante potencial tiene el rival que no quiero darle ni la más mínima pista. A veces hablamos de rotaciones o cambios, pero dónde está el número en el que se considera que este entrenador ha hecho rotaciones o no ha hecho rotaciones. Siempre defiendo que los once que salgan salgan a muerte, den la cara al máximo, tengan clara la idea de partido y creo que en muchas posiciones en esta plantilla hay una igualdad que a veces es mejor utilizar un jugador que no viene siendo titular que otro que no está recuperado del todo. Ese es el criterio que intento seguir.

Las cuentas: Es muy topicazo, prefiero ir partido a partido, pero obviamente tenemos que sumar puntos y llegar al parón sumando unos cuantos puntos. Todo lo que es punto por jornada te da para estar fuera del descenso, cuando estás en la 38 normalmente estás fuera, pero siempre hablamos de esos 40 puntos para estar más tranquilos. Siempre digo esto, pero yo siempre quiero más que estar a punto por jornada.

Samú Costa: Tenemos que tomarlo como una situación natural que tenemos un centro del campo con muchos futbolistas y hay momentos que unos que están mejor que otros y el entrenador tiene que intentar que estén todos bien pero ser justos también con el rendimiento que se está viendo. Siempre va a pasar en nuestra plantilla que cuando haya un jugador que venía jugando y luego juegue un poco menos digamos qué está pasando. Pero lo importante es que tenemos buena plantilla y puede haber una fase de la temporada en la que unos sean más importantes a nivel de titularidades y luego eso vaya rotando cuando esté en movimiento. No pasa absolutamente nada dentro de que yo creo que puede aportar mucho más dentro de lo que está aportando últimamente.