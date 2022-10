Rubi: "Nunca en 600 partidos me ha pasado estar cuatro jornadas seguidas sin marcar"

Rubi ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo del encuentro correspondiente a la octava jornada, en la que su equipo recibirá mañana (14:00 horas) al Rayo. El técnico del Vilasar de Mar no regatea ninguna pregunta. Celebra haber recuperado a jugadores como Pozo o Melero, deja entrever cambios en el once y pide a la afición que apoye al conjunto rojiblanco, guardándose posibles pitos, que él mismo asumiría, para el final del encuentro.

Punto de inflexión: "El partido es complicado ante un rival que atraviesa un buen momento. Espero que nuestro equipo demuestre la personalidad que estamos buscando. El vestuario está unido, ha trabajado bien durante la semana. Queremos una victoria que nos haga ver las cosas de otra manera. Estamos trabajando todos muy unidos, con conversaciones continuas para ayudar al equipo y mejorarlo. ¿Que ratifiquen a entrenadores? El mundo del fútbol es así. He pasado por situaciones similares a esta y muchas han acabado muy bien".

Alineación: "El once varía en función del estado de forma de los futbolistas. Intento poner a los que están mejor. Esta semana se confirma la no convocatoria de Centelles, Marko y Chumi, por lo que se me abre el abanico para darle otro aire a lo que estamos buscando".

Juventud: "Hemos puesto mucha responsabilidad en jugadores para los que esto es muy nuevo. En algunas cosas han estado bien, pero no ha sido suficiente para que el bloque funcionase lo suficiente, sobre todo, en las últimas jornadas".

Saber sufrir: "Uno de los errores que no he conseguido subsanar de los últimos cuatro partidos es que el equipo ha tenido diez minutos buenos, pero luego cuando el rival nos ha pegado un arreón, hicimos finales de primera parte flojos. Después sí hemos mejorado en las cuatro segundas partes. Hay que hacerle consciente al jugador de que el rival apretará y ahí hay que aguantar. No sé si es por juventud. Eso hay que subsanarlo. El responsable de que hagamos finales de primera parte malos es el entrenador porque no es capaz de subsanarlo".

Rival: "El Rayo es un equipo que ataca muy bien por fuera. Balliu está haciendo dos temporadas excelentes. Destaca también la función por dentro de Trejo. Tiene un doble pivote muy dinámico. Es un equipo muy organizado tanto en ataque como en defensa. Le da mucha importancia al atacar independientemente del resultado. No van a venir a encerrarse. Hay que saber protegerse y aprovechar eso. Se puede ver un partido de situaciones de gol. Pero si nuestros futbolistas están bien, podemos ganar. Tenemos que focalizarnos en nosotros y volver a nuestra identidad, haciendo jugadas por dentro y por fuera".

Mentalidad: "También trabajamos el tema psicológico. Estoy seguro de que vamos arrancar como queremos, pero nadie sabe lo que va a pasar clave al principio. Hay que saber trabajar tanto con el resultado a favor como en contra, sin venirnos abajo. Estamos en un tema mental en el que el grupo vea que funcionamos. No estamos haciéndolo todo mal. A balón parado no hemos encajado ni un gol. No quiero que el equipo, al no conseguir resultados, se parta del todo".

Mala racha: "Nunca en 600 partidos me ha pasado estar cuatro jornadas seguidas sin marcar. Estamos fastidiados y pido, si puede ser, que al equipo se le deje trabajar hasta que acaba el partido. Asumiremos si luego se tiene que focalizar en el entrenador. Al equipo hay que empujarlo. Después que se hagan notas y valoraciones si hace falta".

Enfermería: "Melero ha completado todas las sesiones sin ningún tipo de restricción; Pozo, igual, al principio de semana lo cuidamos un poco más, pero después ya se ha ejercitado con normalidad. No descartamos que Marko tenga que pasar por el quirófano, unas molestias por el pubis. Las tiene desde el tercer-cuarto día que llegó y no hemos conseguido quitárselas".

Horario: "Aquí no pongo ni una mínima excusa porque nos afecta a los dos equipos. Hoy nos concentramos en el hotel, el que tenga niños pequeños puede concentrarse. Nos intentamos adaptar y no sólo un día antes. El horario no va a ser un problema".