Rubi: "Hemos perdido ese punto de finura defensiva"

Lectura del partido: "Que el equipo no haya marcado es por mérito del rival de estar ordenado, pero si chutas 24 veces y 8 a puerta sin marcar... Hemos perdido ese punto de finura defensiva que nos hacía estar más tranquilos. El 0-1 está entrenado, hay un error defensivo muy claro".

Goles en contra: "No me ha sorprendido para nada la presión alta del rival. Nos han hecho el gol en un despeje y en un contraataque. Es cierto que estamos encajando siempre primero y tenemos que lograr darle la vuelta a esa situación porque el 1-0 marca mucho".

Participación de Villar: "Sale de una lesión y se lesiona bastante habitualmente. Sabíamos a qué minutaje podía estar. Si lo meto de inicio y lo saco en el 55' también se me preguntaría por eso. He visto situaciones de gol y si hubiera visto que hemos hecho las cosas muy mal lo diría".

Vuelta e Sadiq: "Va a llegar el jueves. Ramazani con espacios lo tiene más fácil que sin ellos porque esas son sus virtudes, pero no quiere decir que no rinda. Ya he pasado por estas situaciones, me entristece cómo se ha cambiado la dinámica, nos han empujado de forma injusta".

Crisis: "Es cierto que al final salimos a los partidos con 11 y estamos en la pelea al 100%. Hemos recuperado a Villar, pronto también a Lazo y Carriço y a Sousa también le queda poco. Las noticias van a empezar a ser buenas y perderemos poco en casa jugando así".