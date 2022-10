Rubi: "Estamos preparados para competir de tú a tú con la mayoría de equipos"

Rubi ha querido poner el valor tan importante victoria ante un rival directo a pesar del sufrimiento final. El técnico del Almería se lamenta por no matar el partido en alguna de los contragolpes que ha tenido su equipo, pero celebra la mejoría de los suyos, que logran un segundo triunfo consecutivo como locales.

Tres puntos: "El equipo ha vuelto a ganar y eso es una noticia fantástica. No le voy a restar ni un ápice de valor a esta victoria. Estoy muy contento. Veo equipos con el triple de presupuesto de nosotros que ganan 2-1 al Girona y lo celebran como nunca. ¿Tenemos que quedarnos con el sabor de que el rival nos ha metido dos goles? Nos hemos equivocado en el primero. Si vemos que el equipo ha sufrido mucho, nunca ha sido la voluntad. Estoy muy contento por haber ganado. La victoria es muy importante para irnos con un nuevo grupo de equipos".

Última jugada: "El árbitro nos ha dicho que el gol anulado es muy claro por el reglamento. Si el portero tiene el balón en la mano, se considera un blocaje. No hay ningún tipo de discusión en la jugada".

A mejorar: "A balón parado estamos sufriendo. El Girona nos ha creado el peligro así. La última ha sido también así. Tenemos que mejorar eso".

Sentenciar el partido: "La consigna en el descanso era clarísima: buscar el cuarto. Pero el rival también juega, se ha encontrado el 3-1 con un error nuestro y se ha metido en el partido. Hemos sufrido por no acabar bien las contras".

Poner en valor el triunfo: "Las victorias en Primera División a veces se consiguen sufriendo. Dos partidos en casa estando en descenso los hemos llevado 3-0 al descanso. Lo firmamos todos hasta final de temporada aunque quedemos 3-2".

Segunda mitad: "La frescura de ciertos jugadores en la segunda parte no es la de la primera y a veces los cambios en ataque tampoco están en ese punto acertado con el plus que buscas. Me hubiese gustado tener más rato el balón, pero el rival aprieta a todo y tú tienes que matarlo aunque sea en un contraataque. Ahí hemos tenido el déficit. ¿Sufrir? Tenemos gladiadores. El equipo está implicadísimo".

Pasado: "La sensación que me ha quedado es que cuando se produjo el final de mercado nos tocó un tramo de calendario que si lo hubiésemos cogido hoy, hubiésemos hecho más puntos. Me hubiese gustado tener ahí un calendario más duro porque al final no sumamos puntos. Con el tiempo se ha visto que el equipo está preparado para competir de tú a tú con la mayoría de equipos".