Rubi: "Ha sido una primera parte de ensueño"

Lectura del partido: "La preparación del partido, la capacidad de la plantilla para mover jugadores y no bajar el nivel o el acierto de los futbolistas en una primera parte de ensueño han sido las claves".

Primera victoria en Anduva: "A veces como somos tan exigentes decimos si no hemos ganado en este u otro campo, si seguimos así podremos decir que podemos ganar en todos los campos de España trabajando bien y con humildad".

Refuerzo al plantel: "Era una semana importantísima. Si salía así de bien era un refuerzo para toda la plantilla, que trabaja de forma excelente en el día a día y nos demuestra que no hay titulares ni suplentes. Todos están entrenados para competir por su bagaje y cualidades".

Papel de los laterales: "Sabíamos que en salida de balón sacan a un jugador de fuera hacia dentro y te permite que nuestros laterales dieran un paso adelante. Lo interpretamos muy bien, pero en cada partido se busca esto y el mérito es de los futbolistas si lo trasladan bien"

Actuación de Dyego Sousa: "Llevamos 40 días con Dyego y sabemos de su potencial. Hemos esperado el momento para que se pusiera en forma. Ha trabajado muy duro y estoy muy contento por él y por la respuesta de Sadiq. Así crecemos como grupo para sumar. Alguna vez pueden jugar juntos"

Líderes: "El liderato nos había durado un día porque el Eibar nos lo quitó y hemos vuelto a recuperarlo con aplomo y saber estar. Espero ganar ese margen de paciencia con la gente cuando las cosas no salgan tan bien y nos ayuden en los momentos delicados".

Penalti de Pozo: "Pozo ha hecho un partido a nivel defensivo espectacular, haciendo las ayudas. Le he dicho que no se quedara con la acción del penalti. Por un medio error no debe martirizarse".

La afición y el término 'Rubineta': "Lo de la 'Rubineta' me saca una sonrisa. Venimos a ser uno más de la UDA que ayuda al máximo para sumar. Ojalá esa palabra culmine el año quedando como algo bonito. Estoy encantado con la afición por lo que vi ante la Real. A muerte con ellos".

Bajón en la segunda parte: "El rival intenta sacar casta y orgullo porque intenta sacar la machada. No hemos estado al nivel de la primera parte en la segunda, pero me da igual, estoy contento y tranquilo".

Unidad B: "He defendido por activa y por pasiva que la obsesión de titulares en el once no exista, si no porque haya jugadores en un pico de forma mejores que otros. Cuando pongo a uno y quito a otro es por lo que veo entre semana. Tenemos una gran plantilla"

Ascenso: "No voy a hablar de la palabra ascenso. Tengo cierta experiencia y hay momentos que te atascas. A pesar de que todo el mundo nos tilda de límites salariales, que es por debajo de otros, o de recursos, si lo hacemos bien tendremos premio y si no, nos disputarán esas plazas".