Rubi y la realidad edulcorada en el Metropolitano

Minutos después de la derrota en el Metropolitano, enésima a domicilio en lo que va de curso, las terminales mediáticas de la UD Almería (entre su departamento de márketing y prensa el club aglutina ya más personal que cualquier periódico o emisora de la provincia) se afanaban en edulcorar la realidad con crónicas parciales en la web y post amables en redes sociales ensalzando el esprint final durante el tiempo de prolongación tras casi 90 minutos como un saco de boxeo a merced del adversario y poniendo el acento en el penalti escamoteado con alevosía por Díaz de Mera Escuderos.

Por fortuna en pleno siglo XXI la realidad es más tozuda y esa arcadia feliz descrita o su particular versión de la orwelliana 1984 se topaba con los alrededor de 300 rojiblancos que lo vivieron in situ en el Estadio y los miles que pudieron hacerlo a través de la televisión. El empirismo de lo que ven los propios ojos es difícil que sea disimulado por cualquier versión paralela y dicta que Griezmann bien pudo acabar con un póker de goles a poco de afinar la definición.

Cabe recordar que los colchoneros enviaron nada menos que tres balones al poste y que de no ser por esa concatenación de ocasiones falladas, en la mayoría de las veces gracias a otra inspirada tarde de Fernando bajo palos, el resultado final bien pudo acercarse al set de Montilivi (6-2), con la diferencia de que entonces se quedó en un accidente ante un rival de su propia Liga, un borrón para otra cuenta nueva. Es contradictorio defender que el equipo estaba en el camino de ganar fuera tras las visitas a Villarreal o Sevilla y hacer lo propio visto el esperpento vivido en el Metropolitano. O una cosa o la otra, pero imposible comprar ambas.

Interesaba, por tanto, conocer la reacción de Rubi en rueda de prensa y lo cierto es que el técnico catalán admitió lo evidente, que el Atlético había sido superior. Le honra también asumir que les costó hilvanar jugadas, pero en su autocrítica tal vez le sobrase sacar pecho alegando que el rival había acabado pidiendo la hora en los minutos finales y casi focalizar todo en la acción del penalti de libro no señalado sobre Arnau Puigmal cuando el partido agonizaba y que bien pudo suponer un punto de oro (siempre y cuando se hubiera transformado, que no es precisamente una suerte dominada por este equipo y cabe recordar que Melero ya no estaba sobre el campo).

Lo que no asumió Rubi fueron errores evidentes. A buen seguro no en el planteamiento, con un sistema en el que reforzó la zaga como cualquiera hubiera firmado en la visita al equipo más en forma de la segunda vuelta. Pero sí en la ejecución del mismo, ya que la consigna de 'aguantar' se transformó en un continuo frontón con el equipo aculado en área propia en bloque bajo sin lanzar ni un solo contragolpe, fiándolo todo a diosa Fortuna.

Fallo de bulto fue apostar para defender el flanco diestro por dos jugadores que llevaban meses sin disputar dos encuentros seguidos y, por ende, sin el ritmo competitivo necesario para afrontar una empresa de tamaña exigencia. Por eso flaqueó el costado integrado por Kaiky y Mendes. El brasileño hizo lo que buenamente pudo en las coberturas al galo, constantemente rebasado por Carrasco. Simeone vio pronto el agujero y se dedicó a lanzar todas sus acometidas por esa zona, aunque Centelles tampoco estuvo muy entonado por la banda opuesta.

Luego, en su comparecencia tuvo que ejercer de entrenador para no menoscabar la carrera deportiva del ex jugador del Lorient al afirmar en respuesta de un periodista que es uno de los mejores en el uno contra uno que tiene en el plantel (sic). Para bajarse directamente del barco, pues lo cierto y verdad es que se vio continuamente desbordado y solo su desafortunada lesión permitió corregir la zozobra constante con la entrada de Arnau Puigmal, ausencia en el once que ya desde el anuncio de las alineaciones pocos comprendieron debido a su gran estado de forma.

Al final todo se reduce a un detalle: la inexplicable transformación que se opera en el equipo cuando juega en su feudo a cuando lo hace en campo ajeno. De un conjunto atrevido y valiente a otro timorato y apocado, que cuando se adelanta en el marcador es incapaz de mantener el carácter necesario para seguir percutiendo en lugar de encerrarse a verlas venir. Solo así se explica la pobre bolsa de 4 puntos sobre 42 posibles lejos del Power Horse.