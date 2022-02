Rubi: "No hemos salido aún de la crisis, quiero ver continuidad en los resultados"

Respecto a su expulsión al descanso, el de Vilassar de Mar admitía el nerviosismo del momento al comprobar que el colegiado no había concedido ni un minuto de prolongación: "Me he puesto nervioso con el no descuento y he insistido sin faltar al respeto al árbitro. Te mandan callar y ha decidido que no salía en la segunda parte".

El técnico catalán quiso dejar claro que el triunfo no los saca de la crisis , al menos hasta que logren concatenar otra nueva buena racha: "No hemos salido aún de la crisis, quiero ver al equipo con una continuidad de resultados. Hemos perdido todo el botín pero a lo mejor podemos sacar un poco de margen".

Jémez: "El Almería tiene la mejor plantilla de Segunda con diferencia"

Lectura: "No ha sido un partido en el que hayamos creado lo que solemos, pero delante teníamos a un gran rival, mucho mejor que nosotros. Se ha encontrado con cosas como dos penaltis y una expulsión, sin quitarle mérito ha hecho más que nosotros para ganar. Había que valorarlo en tanto y en cuanto lo que teníamos enfrente y lo que había era una de las mejores plantillas de la categoría".

Fallos propios: "Tenemos que ayudar a los jugadores a que decidan mejor, el error en el juego siempre va a existir. La idea es equivocarse en zonas donde no nos cueste caro. Lo que sí vamos a arreglar es el tema de las tarjetas por protestar, es algo que no me gusta".

Elogios al rival: "El Almería ha hecho un buen partido, ganando después de mucho tiempo. Si alguien pensaba que con ese equipo iba a estar perdiendo, no sabe nada de fútbol. Tienen la mejor plantilla de Segunda con diferencia, son herramientas para sacarle rendimiento".

Arbitraje: "Si el arbitraje desquicia al Almería con dos penaltis a favor y una expulsión... No creo que sus jugadores hayan acabado desquiciados por el arbitraje. Prefiero que me expulsen a mí antes que a Gálvez. El arbitraje no me ha gustado, pero no lo pongo como excusa".

Sin bajar los brazos: "¿Cómo que si el Almería tiene mejor plantilla que nosotros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Habéis visto su presupuesto? Por perder un partido tras esta racha no se puede generar ninguna duda. Hay que mandar un mensaje sensato, sin desilusionarse".