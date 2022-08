Rubi: "He tenido la sensación de sufrir más en la primera parte que en la segunda"

A pesar del resultado a Rubi le salió bien su plan de parar a Vinícius sin poder contar con ningún lateral derecho puro por los problemas con las inscripciones. El técnico de Vilasar de Mar cambió su habitual 1-4-1-4-1 y a punto estuvo de puntuar ante el campeón de Europa.

Valoración: "Al final sabíamos que iba a ser difícil y largo para nosotros, aun poniéndonos por delante. La intención de la segunda parte era ver si podíamos gastar la energía que les quedaban a nuestros delanteros para marcar el segundo gol. No ha podido ser. He tenido la sensación de sufrir más en la primera parte que en la segunda, pero han conseguido marcar una y en el segundo gol hay que aplaudir y felicitar porque es un lanzamiento de falta espectacular"

Cambios de Ramazani y Sadiq: "Le íbamos a dar frescura. Estaban faltando piernas y además es evidente que nos estaba costando llegar más arriba. No estábamos sufriendo mucho, pero sí el llegar a arriba. No hemos podido aprovecharlo, pero esto es así. A veces haces un cambio un minuto antes o después y hay gol o no lo hay. Aun así, creo que al final hemos tenido un pequeño empuje. La situación de Robertone, el chut de Curro, que al final podríamos haber empatado incluso cuando nos hemos ido arriba".

Frenar a Vinícius: "Hemos tenido muchos problemas para confeccionar el equipo. En el lateral derecho, no tenía un centrocampista defensivo para refrescar el medio campo... Sabíamos que el partido, a medida que iban entrando jugadores del Madrid se nos iba a complicar mucho. Pero lo que sí que hemos conseguido es estar siempre dentro y tener opción hasta el final, y eso es un éxito también. Es verdad que hemos protegido a Chumi con esa línea de cinco porque era una situación nueva para él. Hemos preferido protegerle. Además, nuestra intención era que Vinícius se fuera por fuera y esperarle ahí con Kaiky. Para mí ha cumplido, lo ha pasado mal obviamente debido al excelente futbolista que tenia por delante, pero al final los goles los han marcado dos laterales, ningún delantero".

Kaiky: "Es un jugador que va a dar mucho que hablar porque es un jugador que es defensa, pero que además con el balón es tremendamente bueno. La verdad es que es un jugador bastante bueno".