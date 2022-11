Rubi tiene tarea en el parón

La plantilla almeriense regresa al trabajo el próximo jueves tras diez días de asueto, descanso que están aprovechando tanto para hacer turismo por diferentes puntos del planeta (muchos han optado por países árabes) y descansar. Lo hará sin urgencias al no competir hasta el último fin de semana, cuando deberán visitar al Cádiz una vez quedados apeados de la Copa del Rey. Rubi tiene seis semanas para trabajar sin prisa, pero también para hacer tarea pendiente. En el vestuario rojiblanco queda la sensación de que el parón mundialista no ha llegado en el mejor momento por el estado de forma en liga, sobre todo en el Power Horse tiene aún Stadium, donde el cuadro indálico ha logrado cuatro triunfos consecutivos. Sin embargo, el cuerpo técnico también valora de forma positiva estas seis semanas sin competir para hacer hincapié en diferentes aspectos.

Uno de ellos es el entramado defensivo. Si bien en las últimas semanas de competición el Almería mostró una mejoría considerable, Rubi tiene aún que empapar a sus pupilos de más conceptos defensivos para evitar errores que cuesten puntos. En este mes y medio el preparador vilasarense también quiere continuar acoplando a aquellos jugadores que llegaron en las últimas semanas del mercado estival. Algunos como Melero y Touré ya se han convertidos en fijos en la alineación, aunque aún tienen que seguir acomodándose otros como Vinicius.

El Almería debe mejorar sus números fuera de casa, donde es el peor de la categoría

Uno de los objetivos de este trabajo es mejorar los guarismos como visitante, condición en la que la UDA es el peor equipo de la categoría al haber sumado apenas un punto, el conseguido en agosto en el Martínez Valero. Desde esa primera visita de la temporada el conjunto almeriense no ha vuelto a sumar fuera de casa, cosechando media decena de derrotas.

Babic terminará el Mundial el 2 de diciembre como muy pronto; además, tendrá vacaciones

Además, y posiblemente de lo más importante, Rubi tiene que solventar situaciones personales como las de Samu o Pacheco. El portugués, un fijo la pasada temporada y en las primeras jornadas, fue uno de los damnificados el día del Rayo y desde entonces ha mostrado un nivel preocupante, teniendo su punto álgido en el último encuentro, ante el Arenteiro, donde no demostró un rendimiento aceptable para volver a la alineación. El meta extremeño, por su parte, ha pedido a su agente que no cierre ninguna puerta en el mercado al ser suplente de Fernando; de hecho, no ha entrado en las últimas convocatorias, alegando el club molestias en la rodilla. Con Martos y Nieto recuperados, Rubi cuenta con 28 futbolistas, por lo que debe gestionar ese alto número de futbolistas. No perder en demasía el ritmo competitivo es otra de las tareas para estas semanas, además de afianzar todo lo positivo que se ha mostrado. Que no es poco...