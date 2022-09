Rubi ratifica la titularidad de Fernando en San Mamés

Tras unas semanas difíciles por el bache que atraviesa el equipo, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se tomaba un respiro esta mañana para recoger en Madrid el galardón que lo acredita como el mejor entrenador del curso pasado en Segunda División, el trofeo 'Miguel Muñoz' concedido por Marca: "No voy a engañar que los entrenadores estamos más para sufrir que para recibir elogios y que se reconozca una carrera me hace feliz. Tengo gratitud de compartirla con la afición del Almería, los propietarios, los futbolistas y los medios".

El técnico catalán recordaba para UDA Radio que el camino recorrido para lograr el objetivo del ascenso fue arduo y repleto de espinas, ya que muchos ni siquiera los metían en la quiniela de favoritos al principio de la campaña: "Segunda española es muy igualada y luchamos algunos con más armas que otros, pero sin tantas diferencias como en Primera. Desde el cuerpo técnico, que esto es de ellos, intentamos ayudar al equipo para lograr un objetivo que mucha gente ponía en duda porque daban a 3 o 4 equipos como favoritos por delante nuestro".

Preguntado por el Zamora a Fernando, el de Vilassar de Mar le concedía más méritos al guardameta: "Es mucho más merecido su trofeo que el mío porque hizo una temporada espectacular y no ofrece dudas de que fue el mejor portero de la categoría el año pasado. El mío estuvo más igualado y es más difícil de calibrar. Él hizo una gran cantidad de paradas en momentos decisivos y fuimos el equipo que menos goles encajó, eso lo focaliza el portero. Además es una persona que siempre está al pie del cañón, jugando o no. Cuando llegamos no era el titular, trabajó con normalidad, mostrándose, y luego ha seguido siendo la misma persona, eso lo valoro mucho. Ahora tenemos tres buenos porteros y tampoco quiero olvidarme de eso".

El parón liguero y el hecho de haber encajado tres derrotas consecutivas había despertado el debate sobre la sucesión en la portería, más social que mediático. Pacheco reconoció en rueda de prensa que trabajaba esperando su oportunidad, lo que unido al bache de resultados y algún fallo puntual de Fernando (uno de los porteros que más balones detiene en este arranque liguero) hizo pensar en un posible relevo, punto que Rubi descartaba insinuando la titularidad del murciano en San Mamés aunque muchos siguen pensando que la transición llegará más pronto que tarde: "No me ofrece discusión. Por perder tres partidos por la mínima si pensamos que la solución está en la portería sería confundirnos un poco con la realidad".

Para concluir, Rubi admitía que el desempeño en los banquillos tiene detrás muchas más cosas de las que los aficionados perciben: "Es un trabajo más duro de lo que pueda parecer, pero nadie nos ha obligado a dedicarnos a esto, es vocacional y me siento afortunado. Ojalá solo tuviéramos que preocuparnos de hacer buenos entrenamientos, planteamientos y cambios, pero hay más cosas detrás".