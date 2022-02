Rubi: "Estoy triste, las lesiones me dejan mal cuerpo pese a la victoria"

Lesiones: "El equipo está trabajando muy bien, podemos estar contentos porque todos los jugadores ayudan a ganar partidos. Estoy triste, las lesiones me han dejado mal cuerpo pese a la victoria. Chumi ha notado un pinchazo en el hueso de la planta del pie; Robertone en el isquio. Si cada victoria nos deja lesionados...".

Desgastar al rival: "Cuando llegas a esos minutos y no has abierto el marcador, la cosa se pone fea. Pero el Mirandés llevaba desgaste aunque no lo pareciera. Y nosotros vamos creando ocasiones. Lo importante es sacar el partido".

Dos arietes: "Hay que tener variedad de recursos y el sistema de dos delanteros lo trabajamos de vez en cuando, no sólo esta semana".

Sadiq 'on fire': "Fenomenal que Sadiq lleve tres semanas marcando, pero esto es un juego de equipo. Lo importante es que los goleadores ayuden porque las victorias son de equipo".

Afición: "Orgulloso de mi afición una vez más. La cosa va cogiendo salsa y nos encanta. Respecto al cambio de rumbo a la llegada al estadio, ni idea de lo que ha pasado. No puedo decir nada, no son nuestras decisiones".

Cuatro arriba: "Estamos en un tramo en la que nos hemos colocado arriba cuatro equipos. Quien haga un sprint, se puede llevar el gato al agua. Todos estamos fuertes, habrá también enfrentamientos entre nosotros. Todos los partidos cuesta mucho ganarlos, todos nos dejaremos puntos".