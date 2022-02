Rubi: "La clave está en la unión de staff, vestuario, medios de comunicación y afición"

Dejado atrás ya lo que pasará a los anales de la historia rojiblanca como el 'enero negro' (ni un solo partido ganado y 1 punto sobre 15 posibles), Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se centra en revertir la mala racha logrando la priera victoria de 2022 este vieres frente al Ibiza y para ello el técnico rojiblanco ha desempolvado el exitoso discurso de Unay Emery sobre las 'cuatro patas de la mesa' que sostienen un ascenso. El catalán explicaba en su comparecencia de prensa que la clave para remontar la mala racha que atravesó con la SD Huesca (ocho partidos sin ganar) y acabar ascendiendo estuvo precisamente en la unión entre todos los implicados y en mantener la calma cuando más arreciaba la tempestad deportiva.

Tras 5 partidos sin conocer la victoria, el viernes ante el Ibiza ya solo vale ganar o ganar...

"Estamos en ese punto que nos ha pillado inesperado por el giro que todo dio en un mes pese a lo bien que nos iba y lo que prima ahora es sacar la victoria. La clave sigue siendo la contundencia en las áreas, nos cuesta marcar gol y con poco nos marcan. Hay que mejorar eso ya".

¿En qué se asemeja esta mala racha con la que tuvo en el Huesca y acabó ascendiendo?

"La situación cuando estuve en Huesca es bastante similar e incluso fue más al final de Liga. La clave fue la unión de staff, vestuario, medios de comunicación y afición. Estuvimos tranquilos porque sabíamos que habíamos dado un nivel y nos centramos en recuperarlo".

¿Cómo ha cambiado este Ibiza con Paco Jémez al frente?

"El Ibiza en 4 partidos ha marcado 15 goles, va hacia adelante en todos los sentidos. Estos partidos pueden hacer afición".

¿Les está lastrando mucho arrancar los últimos partidos por detrás en el marcador?

"El 1-0 en nuestra categoría hace que el que marque primero tenga mucho ganado, aunque se vean algunas remontadas. Venimos hablándolo desde hace semanas para ser nosotros quienes marquemos. Nos entran prisas y parece que con 1-0 se acabe el partido y vayamos acelerados. También es cierto que hemos perdido tres partidos con equipos que nos han jugado a aguantarnos y salir fuertes, dándonos bastante el balón. Fueron capaces con pocas situaciones, sobre todo Lugo y Oviedo, de marcar hasta 2 goles, eficacias del 70%, algo muy difícil".

Recuperado ya Carriço, ¿cómo se encuentran Sousa y Lazo?

"Sousa si no hay nada negativo estará disponible para el viernes, otra cosa es para qué minutaje. Parece que podrá llegar. Lazo es para Málaga, el resto todos disponibles".

Rubi: "La focalización que hay en Sadiq hace que otros puedan destacar más"

¿Cree que con la vuelta de Sadiq se incrementarán las posibilidades de ver portería?

"He defendido el discurso de que tendríamos que marcar goles sin Dyego, Sadiq ni Villar, pero la verdad es que no lo he conseguido. A algún futbolista le ha podido afectar no ver a los compañeros específicos de esa posición en el campo. Umar infunde respeto a todos. La focalización que hay en Sadiq hace que otros puedan destacar más".

¿Qué sensaciones hay dentro del cuerpo técnico en mitad de esta crisis?

"Hago autocrítica, ha sido un mes muy duro, pero solo hemos logrado 1 punto de 15 y me siento triste por nuestra aportación como técnicos, estoy en deuda y quiero reivindicarme. Hay que poner el punto y final a la fase de partidos sin ganar. Soy amante de no mirar mucho la clasificación pese a que íbamos como un cohete porque no nos lleva a ningún sitio. Cuenta llegar bien a las 4 o 5 últimas jornadas para depender de ti. El discurso era de humildad y no venirse arriba y la vida nos demuestra que no hay nada ganado en diciembre".

¿Cómo está viendo la actitud de sus jugadores?

"Sacamos los trapos sucios ahí dentro continuamente y los futbolistas me demuestran que se visten por los pies porque reconocen sus errores y les preocupa, no les da igual. Esa actitud se ve en los partidos, nos vaciamos aunque no los saquemos".

¿Qué ocurrió en el viaje a Gijón y la indisposición de varios jugadores?

"El viaje a Gijón fue la culminación al mes. Hubo incluso jugadores con problemas de diarrea al descanso. Eguaras tuvo una bajada de tensión importante, aunque ya está recuperado. Hay viajes que todo va normal y en este tuvimos muchos inconvenientes. En cualquier caso a día de hoy la única baja es Lazo".

¿Sigue notando el respaldo de la afición rojiblanca?

"Siento en el día a día que la gente está con el equipo para no aflojar ni venirnos abajo. La actitud que está teniendo todo el mundo con el equipo tiene que tener premio. En el vestuario lo que no se hace bien se dice, pero la situación es de apoyo muy grande".

¿Mira de reojo a los rivales que vienen por detrás?

"Estamos en un momento del equipo que mi preocupación máxima no es que se acerquen Tenerife o Ponferradina, sino mi equipo. Hasta el quinto y sexto tienen posibilidades de meterse en el bloque de los tres de arriba, hay mucho por ver aún para que llegue el corte".