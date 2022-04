Rubi: "En el vestuario está prohibido hablar del calendario"

Ante el Sporting el Almería arrancará el lunes (21:00) el tramo final de la competición, media docena de partidos en los que se decidirá el futuro deportivo del equipo y si se abrocha el ansiado ascenso. Rubi, que pasó por el banquillo sportinguista, recuerda los peligros de un rival confeccionado también para buscar el ascenso y no esconde que le gustaría unir su nombre al de los tres técnicos que lograron subir a Primera al frente del conjunto rojiblanco a lo largo de la historia.

¿Es más complicado si cabe el Sporting con la delicada situación que atraviesa?

"El Sporting es peligroso por plantilla y porque si miramos los cinco últimos partidos solo ha perdido uno y encajado cuatro goles, tampoco es tan dramático. En casa nunca se me ha dado bien, aunque no tenga mucho que ver. Le tengo respeto. Ha ido líder y las cosas no le han salido".

¿Es el momento de que los futbolistas remachen el objetivo?

"Los entrenadores intentamos que haya orden en el vestuario y los roles se respeten, luego nos equivocamos o acertamos, pero los futbolistas son los protagonistas. Es una pena que se valore la temporada en si nos metemos los dos primeros o no, pero es lo que hay".

¿Cómo ve el vestuario para afrontar este tramo decisivo de competición?

"Apretamos mucho a los futbolistas y somos exigentes con la concentración, pero estamos disfrutando la temporada. Si fuéramos el tercero o cuarto no lo disfrutaríamos tanto por esa necesidad. El ambiente de trabajo es muy bueno y alegre, con cautela".

¿Qué tal están Dyego Sousa y Chumi?

"Sousa está ok [ha recibido el alta médica ya] y Chumi no va a llegar a este partido. Aunque ha dado un paso de gigante en su evolución, sería precipitado. Tenemos profesionales ejemplares en cuidarse, mirar la alimentación y venir a entrenar fuera de los entrenamientos fijados".

¿Cree que se confeccionó una buena plantilla pese a los problemas con el límite salarial?

"Es una gran plantilla y hemos tenido que luchar contra la imagen de que el Almería gastaba mucho. Hubo que pagar muchas indemnizaciones y pese a todo se hizo una gran plantilla".

Rubi: "Ely me generaba solo dudas físicas porque tuvo algo muscular aparte del cruzado, pero los informes eran bestiales y su ilusión me tranquilizaba"

¿Pensaba que la adaptación de Rodrigo Ely al equipo sería tan rápida?

"Rodrigo me generaba solo dudas físicas porque tuvo algo muscular aparte del cruzado, pero los informes eran bestiales y su ilusión me tranquilizaba. Luego con Joao [Gonçalves, asesor del club en materia de fichajes] vimos en cuatro entrenamientos que habíamos acertado, o que habían acertado".

¿Miran de reojo el resto del calendario y ven la meta factible?

"Está prohibido hablar del calendario dentro del vestuario. El Burgos tiene unos números muy buenos y luego viene el Amorebieta, que nos ha ganado. Hay que ir partido a partido porque todo está apretado y en un momento dado se puede generar una brecha. Si además soy rival y veo que van diciendo que tenemos un calendario fácil, lo primero que haría sería ponérselo para motivarlos".

¿Sigue pensando en la necesidad de los 80 puntos para abrochar el ascenso?

"Siempre he defendido la teoría de los 80 puntos para subir, pero lo que busco ahora es pasar de 70. La afición está disfrutando mucho y queremos brindarles victorias para celebrar".

¿Le gustaría unir su nombre al de Maguregui, Emery o Gracia?

"Tengo que trabajarme aún mucho el ascenso. A Maguregui lo conozco en cromos y tanto Emery como Gracia son referentes del fútbol español al nivel de Guardiola, Luis Enrique o Marcelino".

¿Bien con la familia en Almería?

"Solo me molesta un poco Almería cuando hace viento. Con todo lo demás mi familia y yo estamos verdaderamente encantados".