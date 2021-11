Rubi: "La palabra ascenso la sigo dejando aparcada, la prioridad es el Ibiza"

Este domingo, a partir de las 16:00 horas, la Unión Deportiva Almería buscará en el feudo de la UD Ibiza su sexta victoria consecutiva. "Es una salida difícil, solo ha perdido tres partidos y de los últimos cinco somos los dos equipos que más puntos hemos sacado. Me parece un equipo importante de la categoría, que hace las cosas bien, que está trabajado y sabe a lo que juega. Por lo tanto, dificultades una vez más", comentaba Joan Francesc Ferrer Rubi en la rueda de prensa previa a la 16ª jornada en la Liga Smartbank.

Sobre el cuadro ibicenco, séptimo clasificado a tres puntos de la zona de promoción de ascenso, el técnico rojiblanco afirma que "es verdad que los equipos que ascienden tienen esa inercia al principio, de verlo todo positivo, creyendo en la nueva categoría. Yo lo que doy valor del Ibiza es como han sabido gestionar las tres derrotas seguidas y cambiar la dinámica de una forma rápida y con autoridad. Ahí es donde se ven las manos de los entrenadores". Avisa que el balear es un conjunto que "trabaja todos los aspectos del juego, ordenado, muy completo. Llegan con la confianza de los resultados y siempre jugar contra el líder es una motivación extra. Nosotros vamos a tener que saber jugar con eso".

En relación a las posibilidades que se abren en la delantera indálica ante la baja de Sadiq por sanción, aunque todo hace indicar a que Dyego Sousa será el referente titular en ataque, Rubi recuerda que "Caballero tiene unas cualidades muy buenas. Estoy muy contento con la progresión de este futbolista, pero la pena es que es muy difícil poder buscar hueco para dar más minutos". La UDA lidera con paso firme y acumula unos registros para enmarcar. El entrenador catalán admite que "se suele decir que el halago debilita, pero nosotros estamos contentos de que la gente esté contenta y digan cosas buenas. Preferimos que se nos vea así, pero estamos con los pies en el suelo. Nuestra prioridad es el Ibiza". Tras recordar el estado de los lesionados Carriço, Buñuel y Robertone, descartados para Ibiza, recalca que "Ramazani está al cien por cien".

Durante la campaña 2008-2009 dirigió durante once partidos a la anterior Unión Deportiva Ibiza-Eivissa, desaparecida en 2010, y afirma estar "orgulloso cuando me recuerdan con cariño en los clubes donde he estado y espero que eso me ocurra también en Almería. Siempre quiero que los equipos donde he estado ganen. Llevo veinte años entrenando, he tenido cuatro destituciones y esa fue la tercera, en 2008. Típico club que hizo las cosas mal desde el principio, que prometía cosas que no podía cumplir y nos marchamos en noviembre. Nos cesaron y bajó. Luego reflotó, hay más equipos y me alegro que Ibiza tenga fútbol en la élite".

Con su templanza habitual a la hora de hablar de objetivos, mantiene su discurso firme: "La palabra ascenso la sigo dejando aparcada, quedan muchos puntos. Hay que disfrutar y ser optimistas, pero hay que seguir caminando en la línea que estamos". Eso sí, no esconde su deseo de poder cerrar la primera vuelta superando los cuarenta puntos y cree que "pasar de los 45 puntos sería una media muy buena y tengo esa ilusión para Navidad".