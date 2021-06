SDomínguez Producciones, el gran animador del deporte en Almería en el primer semestre de 2021

Acaba el mes de junio y toca hacer balance de las pruebas deportivas celebradas durante el primer semestre del año, en el que, desde que se comenzó a abrir la mano, sanitariamente hablando, para la celebración de este tipo de eventos, SDomínguez Producciones se ha convertido en el principal animador del deporte en la provincia de Almería, con nada menos que once eventos, con quince días de competición.

Febrero comenzaba con la primera edición de la Carrera Ciclista del Puerto de Almería, la primera cita deportiva en mucho tiempo, y que, a pesar de estar marcada por la lluvia, esta no impidió que 150 ciclistas llegados de toda España perdieran sus ganas de subirse a la bici.

Marzo arrancaba con una de las grandes citas del calendario para SDomínguez Producciones: la Vuelta a Almería Máster. Tres días de competición, con cerca de 200 participantes, también llegados desde todos los rincones del país, en una prueba única en la provincia, con tres etapas, la primera, una contrarreloj en Huércal de Almería; la segunda con salida en Huércal de Almería y llegada en Huebro (Níjar), tras pasar por Viator, Pechina, Rioja, Tabernas y Lucainena de las Torres; y la tercera con salida y llegada en Albox, previo paso por Almanzora, Albanchez, Cóbdar, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón y Uleila del Campo. En el mismo mes se estrenó la Media Maratón BB Las Malvinas, en Tabernas, con 400 ciclistas en la primera prueba de montaña del año.

También en ciclismo de montaña, pero ya en el mes de abril, SDomínguez Producciones organizó la VI Ruta MTB Natura Bike, este año I Media Maratón BTT, junto con el club homónimo nijareño, en un espectacular recorrido por Cortijo del Fraile, las minas de Rodalquilar o Los Albaricoques, todo en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que congregó a 300 ciclistas participantes, repartidos en dos días de competición.

En mayo, se estrenó en el calendario de carretera la I Contrarreloj Villa de Fines, con 130 ciclistas participantes, un día antes de que en Huércal-Overa debutase la I Media Maratón BTT de la localidad, con 400 deportistas llegados desde toda la geografía nacional. También se estrenaron la I Vuelta Ciclista a Carboneras, con 180 ciclistas recorriendo durante dos días los principales puntos de la localidad carbonera, y la I Carrera Popular SDomínguez Producciones en Tabernas, con 300 atletas por diferentes parajes del Desierto. El mes se cerró con un clásico, la Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax, prueba decana de las organizadas por la principal promotora de eventos deportivos en Almería.

En junio, ha vuelto la II Media Maratón BTT Cuevas del Almanzora, la primera prueba que fue suspendida por la pandemia, y que contó con un centenar de participantes. En este mes, ecuador del año, se ha anunciado ya la que será la gran cita del año de SDomínguez Producciones: la Marcha Ciclodeportiva ‘La Impensable’, que ascenderá los tres puertos de montaña que se subirán en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021 (Velefique, Venta Luisa y Castro de Filabres), de 100 kilómetros de recorrido, y que tendrá la particularidad de celebrarse en horario de tarde-noche. Además, vendrá de la mano con una distancia menor de 25 kilómetros y con el estreno de la I Ruta Nocturna BTT Desierto de Tabernas.

Ruta nocturna de montaña como la prevista, también, para el mes de agosto en Antas. SDomínguez Producciones no descansará, de este modo, en verano, mientras que la promotora de eventos tiene prácticamente todos los fines de semana desde septiembre a final de año cargadas de pruebas deportivas. No solo es el principal referente en la organización de pruebas de ciclismo de carretera, con los ejemplos de la Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax, la Vuelta a Almería Máster o la reciente Vuelta Ciclista a Carboneras, sino que también se ha convertido ya en el principal referente en la organización de pruebas de ciclismo de montaña, como así lo demuestran las citas puestas en marcha en lo que va de año. Es, como se ha dicho, el gran animador del deporte almeriense en 2021: once pruebas, quince días, y cerca de 1.800 participantes.

“La pandemia nos pilló a todos por sorpresa y fue muy duro tener que suspender todo el calendario que teníamos previsto para 2020”, relata el gerente de SDomínguez Producciones, Sergio Domínguez. “Fueron meses muy duros, pero nos ha servido para seguir trabajando en las pruebas y reforzar alianzas con ayuntamientos y empresas, deseosas de volver a organizar pruebas deportivas en cuanto fuera posible, y también hemos sentido el apoyo de los propios participantes, que eran, por otra parte, los grandes perjudicados por la situación, al no poder competir durante tanto tiempo”.

Por ello, en cuanto las autoridades sanitarias lo han permitido, siempre cumpliendo los protocolos de seguridad anti-COVID-19, SDomínguez Producciones ha llegado con los deberes hechos y un arsenal de eventos deportivos cuidados al milímetro, con muchas pruebas debutantes en el calendario, que le han convertido en líder en la organización de pruebas deportivas en Almería y le han llevado a ser reclamado por los diferentes clubes de la provincia deseosos de poner en marcha nuevos e ilusionantes proyectos para el futuro.