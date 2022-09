Sadiq: "Siempre sentiré al Almería como mío"

Antes de poner rumbo a San Sebastián, la emisora oficial del club almeriense, UDA Radio, entrevistaba a Umar Sadiq. El nigeriano, con un gran respeto hacia la entidad rojiblanca, se despide de la hinchada almeriense.

- ¿Cómo se encuentra al abandonar Almería?

No es fácil tras dos años aquí. No ha sido una decisión fácil ni para mí ni para el club, pero en el fútbol hay que tomar este tipo de decisiones aunque no quieres. Salir es muy triste para mí.

- ¿Siente que ha dejado huella en el Mediterráneo?

No sólo yo, sino todo el equipo que trabajó para lograr el objetivo y lo ha conseguido. En el fútbol nunca nada es suficiente y siempre se quiere más y más. Vine para el ascenso y lo logré.

- ¿Qué busca ahora?

Ser uno de los mejores delanteros de la liga y, si es posible, el mejor. No es fácil, pero creo que lo puedo conseguir.

- ¿Se hubiese movido a otro equipo con aspiraciones como las del Almería?

Tenga o no la opción, quedarme siempre estaba en la cabeza. Me gusta la gente, me siento como en casa y noto el apoyo que tiene todo el equipo, pero en la vida las cosas llegan cuando no las esperas y no tienes opción de evitar. Hay que tomar decisiones, es lo que hemos tenido que hacer tanto el club como yo. Tengo que irme porque para los dos es algo importante.

- ¿De los 41 goles con que se queda?

El que hizo en Leganés fue el más importante tanto para mí como para todos. Siempre estará en mi memoria.

- ¿Qué papel ha tenido Rubi en su mejoría como futbolista?

Mi método cambió desde que llegó. Trabajó mentalmente y tácticamente conmigo. Me hizo mejor jugador. Ha hecho que mejore cuándo tengo que correr, cuándo no ir al área... Me ha enseñado a administrar mi energía. Sólo puedo agradecerle que me haya mejorado como jugador y también fuera del fútbol, con sus consejos sobre otros temas. Gracias a él y a su cuerpo técnico, soy el jugador que soy ahora.

- Ha sido un año inolvidable, debutando con su selección y ascendiendo con el Almería.

Almería siempre estará en mi corazón, me ha dado mucho. Los directivos y la afición me han llevado a dar lo mejor de mí. Lo aprecio mucho y nunca lo olvidaré.

- Siempre ha sido un futbolista divertido.

Desde los partidos de pretemporada hasta los oficiales tengo que divertirme. El fútbol es mucho más que un juego: me da felicidad y es mi vida.

- ¿Cómo lleva el despedirse de compañeros como Ramazani o Samu?

No lo sé, no quiero ni pensarlo. Ya lo afrontaremos.

- ¿Volverá al Almería?

Nunca sabes qué deparará el futuro, en el fútbol es todo cambio. Ya veremos.

- ¿Y si le marca con otra camiseta?

Es fútbol, te da mucho, pero también te quita. Tengo mucho respeto al club y siempre lo sentiré como mío.

- ¿Qué le dice al aficionado que está triste tras marcharse su delantero?

[En castellano] Almería siempre en mi corazón.