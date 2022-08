Sadiq se entrena y no se descarta su presencia ante el Real Madrid

Si hay semanas en las que la actualidad informativa está más parada, en esta de agosto que las operaciones entradas y salidas estén en plena efervescencia ha provocado que la actualidad puramente deportiva pase a un segundo plano. Sin embargo, el domingo (22:00 horas) el Real Madrid visitará el Power Horse Stadium y una de las dudas radicará en la presencia de Umar Sadiq.

El delantero se ha ejercitado hoy con el grupo después de que no actuase ni frente al Cartagena ni ante el Al-Hilal, reconociendo el propio jeque que el motivo de su ausencia era evitar una posible lesión que truncase su venta. Sin embargo, parece difícil que en el caso de que la venta no se cierre antes del domingo, Rubi no alinee al principal activo del club y peligro del equipo, máxime teniendo al campeón de Europa enfrente.

Otro de los nombres propios ha sido el de Chumi, que ha vuelto a trabajar con el grupo tras sus molestias. Quien no ha hecho lo mismo ha sido Puigmal, que se tuvo que retirar en los primeros compases del segundo acto del amistoso en Inglaterra al notar un pinchazo, si bien el club no ha informado sobre su dolencia exacta. El barcelonés ha sido tratado por los fisioterapeutas y su presencia el domingo es una incógnita. Nieto y Martos, por su parte, continúan con sus recuperaciones. A partir de mañana, todas las sesiones de la semana serán a puerta cerrada.