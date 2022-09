De Sadiq también se sale

Los tiempos marcados por el inamovible calendario de hitos de cada temporada, con elñ mercado persa abierto hasta después del arranque liguero, convierten a la cuarta fecha de este año en la del reinicio verdadero, aunque ya con puntos en el zurrón, que no es poca cosa. Una suerte de regreso a la casilla de salida con la configuración definitiva de cada plantel que, eso sí, volverán a ser retocados en mayor o menor medida el próximo enero. Son las reglas, aunque los entrenadores las detesten y no pocos aficionados renieguen de las mismas, especialmente este año los del Almería, que viven el duelo de la pérdida de su mascarón de proa y su futbolista más valorado, un Sadiq que apenas necesitó diez minutos para empezar a triunfar en su nuevo destino vascuence.

Pero en el fútbol las depresiones son tan efímeras como los alegrones, el Látigo de Kaduna ya es historia y hay que salir de ese paño de lágrimas. Turki y su gente se han ganado crédito y confianza, y es algo que el aficionado también sabe, por mucha depresión que arrastre estos días. Y Rubi, claro, quien recordó en rueda de prensa con una alta dosis de cordura que se encuentra en un club que compra talento joven como principal leitmotiv. Es lo que hay, lo acepta y así debe ser. Ojalá El Bilal Touré y Lázaro Vinicius se conviertan pronto en ídolos como el nigeriano, o como en su momento el uruguayo Darwin, aunque por ahora lo que se les va a pedir es que remen, aporten y ayuden a seguir por la buena senda por la que ha iniciado el equipo su regreso a la superélite. Que ya habrá tiempo de brillar y, si se da el caso, de revalorizarse hasta el infinito y más allá.

Valladolid supuso un importante paso hacia el ascenso el curso pasado. El Almería demostró en Pucela, por encima de todo, solidez ante los envites de un par que buscaba justo el mismo objetivo. Los de Rubi mostraron bloque, competitividad. Ely anotó un gol providencial para rescatar un punto (2-2) que a la postre fue clave en el ascenso, y el recuerdo de aquel día no puede ser mejor. Pero Rubi ya ha advertido de que el partido de esta temporada no tendrá nada que ver con aquel, por contexto y por todo.

El rendimiento de las tres primeras jornadas ha sido muy bueno en el lado indálico, mucho mejor que el vallisoletano, pues los de Pacheta solo han sumado un punto de 9 y han encajado ocho goles, por solo uno a favor. Sus rivales, como le ha sucedido al Almería, han sido gigantes, y lo que está claro es que hoy saldrán con el cuchillo entre los dientes para evitar por todos los medios el runrún de la grada, que necesita ver ganar a su equipo ya y advierte la visita del Almería como mucho más asequible que los rivales a los que ya se han medido: Villarreal (0-3), Sevilla (1-1) y Barcelona (4-0). Casi nada.

Descontando que Rubi seguirá apostando como dibujo inicial por el 1-5-3-2 la gran incógnita estará en saber como rearma al equipo sin Umar. Dyego Sousa se entiende que será el referente de inicio y socio de Ramazani, pese a que en las apariciones que ha tenido hasta el momento se le vea lejos de su mejor forma, por lo que no sería descartable que Rubi le diera galones en Pucela a Marko Milovanovic. El balcánico, que no llega a los 20 años, no ha debutado por el momento en la temporada, mientras que Sousa apenas acumula 29 minutos de juego en los tres partidos disputados. Luego, claro, estará la opción de Touré y de Lázaro Vinicius, que estarán en Valladolid y seguramente comiencen a tener minutos, aunque es casi seguro que no sea de inicio. Y para completar el póker de opciones, también se debe considerar mucho a Leo Baptistao. Ramillete de sobra tiene Rubi para elegir. Veremos.