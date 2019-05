Salmerón: “Quiero llevar a Huelva a Segunda, su afición lo merece”

–Pase lo que pase ahora en el play off, ¿cómo valora la temporada hasta el momento?

–Hemos hecho una temporada magnífica, haciendo historia al encadenar 22 jornadas sin perder, pese a tener un presupuesto de mitad de la tabla. Todo eso ha dado una gran felicidad a la afición y ahora nos falta finiquitar, para que el curso sea brillante, con el ascenso. Este grupo de profesionales, que tiene una capacidad de humildad increíble, se lo merece.

–¿No subir a Segunda se consideraría un fracaso?

–No. Obviamente las finales se juegan para ganarlas. A nosotros nos queda una a doble partido y en nuestra mente está el objetivo de ascender una vez llegados a este punto, pero al final somos campeones de una liga regular muy complicada y si las cosas no van bien en estos partidos que nos quedan, no significa que no hayamos hecho ya una temporada brillante. El fútbol puede ser así, está hecho de tener días buenos y días malos. Si no se consigue no creo que fuese un fracaso, pero vamos a luchar por lograrlo porque esta afición se lo merece.

–El Fuenlabrada es el último escollo... ¿Qué le parece este rival?

–Es el campeón del Grupo I, un equipo con mucha calidad y veteranía, que tiene una plantilla para ascender. Creo que habrá mucha igualdad y ganará el que menos errores cometa.

"El objetivo es subir, pero pase lo que pase finalmente, creo que ya hemos hecho una temporada brillante”

–¿Qué ambiente se respira estos días por Huelva?

–La ciudad es una fiesta, pero no solamente ahora. Tiene una afición apasionada, que ha sufrido mucho, y tener ahora la opción de subir ha generado un gran ambiente. El Recreativo tiene 10.000 socios desde que comenzó la temporada, una cifra que muchos quisieran tener en Segunda B e incluso en Segunda. Hemos visto el Nuevo Colombino lleno, animando sin parar, con 20.000 personas. Ojalá podamos darle el premio del ascenso a esta afición.

–Si todo sale bien, con el ascenso, dejarán un Grupo IV de Segunda B que ahora se queda huérfano de almerienses al bajar tanto el CD El Ejido como el Almería B. ¿Qué opina de esta situación?

–Lo lamento mucho. Es una gran pérdida para la provincia de Almería. Siempre es muy importante, aunque haya un equipo de referencia en Segunda, tener representación en Segunda B, porque así el fútbol de nuestra provincia tiene más proyección. Ojalá ambos puedan volver a la categoría de bronce.

–¿En caso de ascenso seguirá en el club Decano la próxima temporada?

–En principio hay contrato para seguir. Siempre será mi primera opción, llegado el momento. El trato del club, de la afición, de toda la ciudad, es inmejorable. Pero creo que no es momento de plantearme nada de esto, ahora solamente pienso en el reto que tenemos por delante y llevar a esta ciudad a la Segunda División.

"Lamento que Fran Fernández no pueda seguir, ha sido un año de trabajo en la UDA magnífico tras varios cursos complejos“

–Un banquillo donde sí habrá cambio de entrenador será en el de la UD_Almería. ¿Qué le parece la marcha de Fran Fernández?

–Lo conozco, pero no sé los motivos que le habrán llevado a tomar esa decisión. No puedo opinar de lo que no sé. Solamente puede decir que el cuerpo técnico ha hecho un año de trabajo magnífico, que ha llevado de nuevo la ilusión después de varios años complejos y lamento que no pueda seguir. Es una pérdida para el Almería.

–Aunque a veces ha dicho no ser supersticioso, ¿ha hecho algún tipo de promesa si asciende al Recreativo de Huelva?

–Siempre he dicho que no lo soy, pero sí es verdad que algo lo somos todos alguna vez. No tengo nada marcado en ese aspecto.

–La afición del Nuevo Colombino ha demostrado ser una afición de diez, ¿es de las mejores que se ha topado en su carrera como entrenador?

–Como entrenador he tenido la suerte de conocer aficiones muy importantes como la del Poli Ejido, Almería, Alavés o Murcia, que son aficiones de mucha importancia porque viven sus clubes con una pasión muy grande. La del Recreativo de Huelva es cierto que me ha sorprendido muchísimo, por las ganas que tienen todos los seguidores, por el amor a su club en todo momento, en las buenas y sobre todo en las malas.