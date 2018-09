Samu Corral, novedad en la expedición celeste

Sus compañeros y el cuerpo técnico deseaban su regreso, como también lo quería una afición celeste que lo venera. No hay duda de que Samu Corral es de los jugadores más queridos por la grada ejidense y hoy, tras estar en el dique seco durante varios meses por culpa de una lesión, el ariete granadino podría volver a disfrutar de minutos de juego en el duelo que enfrentará a los suyos al CD Badajoz en el Nuevo El Vivero, escenario en el que los almerienses tratarán de sumar sus primeros puntos como visitantes y así poder encadenar dos semanas consecutivas logrando resultados positivos.

El delantero celeste es, sin duda, la gran novedad de una convocatoria en la que Alberto González ha dejado fuera a Dani Hernández, Álvaro González y Vicente, en principio por decisión técnica. No le quedaba otra, el entrenador malagueño ya cuenta con todos sus efectivos, a excepción del lateral derecho Tomás, que se perderá esta cita por ver la roja la semana pasada ante el Villanovense. Su ausencia será suplida, con casi toda seguridad, por Fermín, que solamente acumula quince minutos de juego tras cuatro jornadas disputadas. González ya avisaba el viernes que no descarta hacer más cambios en el once para seguir probando a todos sus jugadores, aunque hoy deberá dar con la tecla de inicio si quiere que el CD El Ejido saque algo positivo en casa de un rival que llega de ganar en Ibiza por 0-1.