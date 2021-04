Samú Costa: "Hablé con el cuarto árbitro, enfadado por la roja a Ivanildo, no con el entrenador"

Samú Costa ha querido aclarar que el cabreo que recogían las cámaras de televisión tras ser sustituido en el duelo ante el Rayo Vallecano obedecía a una conversación que mantuvo con el cuarto árbitro debido a la expulsión de Ivanildo, ya que el mediocentro luso considera que fue este quien indujo al colegiado principal a mostrarle la cartulina amarilla que a la postre supuso la expulsión de su compatriota. Samú aclara de este modo que de ninguna manera su enfado iba dirigido al entrenador, José Gomes.

La derrota ante el Rayo, otro duro palo...

No fue un partido muy bueno por nuestra parte, no hicimos nuestro mejor fútbol, pero también tuvimos mala suerte, con un gol casi en el 90, como ante el Leganés en el 98. Tenemos que trabajar más y controlar lo que podemos hacer, del resto no podemos hacer nada.

¿Cree que perdieron por buscar la victoria con un efectivo menos?

Comenzamos jugando mejor porque con uno menos no puedes mantener el balón, sino jugar al frente. Con la entrada de Joao [Carvalho] y Fran [Villalba] el equipo tuvo dinámica y estuvimos cerca del gol, pero el Rayo tuvo suerte y sufrimos el gol.

Se le vio cabreado tras su sustitución...

Hablaba con el cuarto árbitro, enfadado por la roja a Ivanildo que cambió el juego, no estaba hablando con el entrenador porque respeto al staff y al club. Creo que el árbitro no lo vio y fue el cuarto árbitro quien le dio la información. Hablé con él porque estaba enfadado pero sin faltarle al respeto. Me quedé enfadado porque me gusta más que me pregunten primero y luego publiquen lo que quieran en internet, primero hay que hablar con el jugador para ver qué ha pasado y nadie lo hizo. Esta es la verdad y dentro del club todos lo saben.

¿Piensa que la vía del ascenso directo se esfuma?

Estamos algo tristes pero es posible, quedan 27 puntos y estamos a 5 del Mallorca y 7 del Espanyol, mantenemos la esperanza.

¿Cómo se presenta la visita a La Romareda?

El próximo partido siempre es el más importante y ahora solo pensamos en el Zaragoza porque sin o ganamos allí el duelo ante el Espanyol no tendrá tanta importancia.

¿Le molesta que no los metan ya en la quiniela para los dos primeros puestos?

Las personas tienen derecho de pensar lo que quieran, pero mis compañeros y yo vamos a luchar hasta el último minuto para ver lo que pasa, daremos lo máximo en el campo y creemos que vamos a ascender.

Las sorpresas en Segunda no cesan, la última la victoria del Mirandés en El Molinón....

El fútbol cambia mucho, el Mallorca también está perdiendo muchos puntos. Nos pasa a nosotros y a otros clubes, debemos enfocarnos en dar cada uno lo máximo porque hay muchas cosas en juego de nuestras familias.