Samú Costa: "Quiero ascender siendo campeón"

Samú Costa puede cambiar las lágrimas de la eliminación ante el Girona por la alegría desatada del ascenso ante el Alcorcón en menos de un año. El bravo centrocampista luso podría festejar así el objetivo por el que fue reclutado desde el Sporting de Braga, apuntando a ser uno de los pilares del próximo proyecto en la máxima categoría.

¿Cómo están encarando esta semana tan particular?

Como todas las semanas desde el primer partido, con trabajo y como si el Alcorcón fuera cualquier otro equipo fuerte. Hay que trabajar con humildad para sacar la victoria.

¿Quedó cierta decepción por no ascender el sábado pasado?

No porque solo dependemos de nosotros y si ganamos estamos en primera y podemos ser campeones. Subiremos en casa si hacemos las cosas bien.

Relaja no tener que mirar de reojo a Eibar ni Valladolid.

Eso es lo bueno, el equipo está tranquilo, sin encajar en cuatro partidos y marcando más de un gol. Por eso vamos con toda la ilusión y ambición, pero con los pies en el suelo porque aún no hemos ganado nada.

¿Será importante mantener la cabeza fría para superar al colista?

El partido no está ganado, tiene que ser en el campo. En Segunda todos los equipos compiten y ellos tienen su orgullo. Vendrán a hacer un buen partido. Los respetamos mucho y por eso llevamos los entrenamientos como siempre.

La pasada jornada en un Levante-Alavés ganó el ya descendido...

Solo se gana dentro de las cuatro líneas, nunca un equipo gana antes. Si preparas la fiesta puede que luego no ganes. Es importante enfocarse y prepararse para ayudar lo que se pueda.

¿Tienen prohibida aún la palabra ascenso?

El entrenador nos ha preparado todo el año para este momento y todos estamos con la misma actitud humilde para ir fuertes y trabajando mucho.

¿Qué sensaciones tiene a 90 minutos de poder ascender?

Es imposible no pensar que estamos a 90 minutos, pero en este trabajo si queremos estar a un nivel grande debemos estar preparados. Aquí se ven los hombres y tenemos que hacer lo de siempre, tener un grupo fuerte y unido.

El mensaje del club es muy ambicioso.

Club y plantilla son ambiciosos. Yo quiero ascender siendo campeón y para eso tenemos que ganar los próximos partidos. Primero se asciende y después se hacen las cuentas para ser campeones.

Y el Estadio lleno a rebosar...

Es normal que todos quieran venir y no todos puedan. Espero que los que no vengan nos apoyen desde casa con ese empujón.

El Alcorcón es un rival aguerrido y compacto.

El Alcorcón vendrá a competir, lleva muchos años en Segunda y tiene buenos jugadores. Debemos estar preparados viendo vídeos para trabajar sobre eso.

¿Cuál puede ser la clave del partido?

Desde el primer minuto estar tranquilos porque en 5 minutos no se gana. Hay que entrar fuertes y hacer el plan de partido que el míster nos diga para que la calidad haga la diferencia. Y correr como el último partido de nuestras vidas, dándolo todo.

Se les ve mucho empaque a nivel defensivo.

La confianza va muy bien, en San Sebastián no fue fácil, pero trabajamos bien el bloque bajo y el bloque medio sin dejar ocasiones pese a que tuvieron más posesión. Desde el delantero hasta la portería todos sabemos lo que tenemos que hacer y quien entra también aporta mucho.

¿Por qué los penaltis siguen siendo una losa?

Suerte y brujería no hay en fútbol. Los penaltis no vienen del entrenamiento, sino más de la cabeza del jugador. Si fallas el equipo ayuda. No bajamos al fallar y marcamos el segundo. Gracias a Dios no dependemos de los penaltis.

Con 24 victorias han igualado el registro de Emery y pueden pulverizarlo.

La gran temporada que hacemos solo será recordada si ascendemos, de lo contrario nadie hablará de nosotros. Lo que pasó nos da confianza pero debemos encararlo como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Me he preparado toda mi vida para un partido así.