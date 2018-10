En San Mamés, el síndrome del empate

Athletic y Valencia continuaron en San Mamés bajo el síndrome del empate que padecen esta temporada con una igualada sin goles, insulsa en la primera parte y más animada en la segunda, que no arregla los problemas de ninguno de los dos equipos.

El Valencia sumó sus octavo empate en diez jornadas ligueras con una sola victoria. El Athletic, que igualmenet sólo ha ganado un partido y encadena nueve choques sin ganar tras hacerlo ante el Leganés en el descuento del debut liguero, lleva siete igualadas. Los locales empujaron desde el principio y gozaron de su primera ocasión de gol, doble, a los 40 segundos de juego. Un doble disparo de Capa que acabó en las manos de Neto. No volvieron a concretar los leones otra oportunidad en toda la primera mitad. El Valencia tuvo dos. En la primera, en el minuto 18, a Batshuayi le ganaron las dudas y la falta de contundencia en la definición en un mano a mano ante Herrerín que le había generado Coquelin con un buen pase al espacio apareciendo por el círculo central. La segunda, en el 24, fue un duro disparo de Kondogbia que salió lamiendo el poste izquierdo. El resto de la primera parte por no ofrecer no ofreció ni descuento.

La segunda parte sí fue más animada, con ocasiones claras para ambos equipos, pero la falta de pegada hizo que el marcador no se moviera hasta el final de un partido en el que el punto no dejó satisfecho a ninguno de los dos contendientes.