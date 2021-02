Schettine: "Podría jugar con Sadiq, puedo actuar como '9' o de segundo delantero"

Guilherme Schettine cuenta las horas para debutar oficialmente con la rojiblanca tras llegar en el mercado invernal cedido por el Sporting de Braga con la idea de poder dosificar los esfuerzos de Umar Sadiq. Precisamente el nigeriano causará baja por sanción este domingo ante Las Palmas y el atacante brasileño le peleará la titularidad a Juan Villar, con muchas opciones de salir en la segunda parte en caso de partir desde el banquillo. Dice gustarle luchar con los centrales y en su infancia tuvo como referencia a su compatriota Ronaldo, "el Fenómeno", apostilla.

¿Qué tal sus primeros días en Almería?

Estoy muy contento de estar en un gran club español como el Almería, era un objetivo mío y creo que vamos a hacer cosas buenas. Trabajaré mucho para tener la oportunidad de lograr el objetivo del club, que es alcanzar Primera.

¿Cómo es su juego en el campo?

Soy un delantero que lucha mucho con los centrales. Me gusta romper líneas y creo que tengo cualidades para trabajar con los medios, eso es lo que me gusta. En Brasil y Portugal todos los entrenadores saben que tengo unas cualidades diferentes a los delanteros que juegan más para asegurar la pelota. Trabajé bien mi formación. Me gusta hablar, agitar el juego y llamar a los compañeros para la presión.

¿Podría jugar como segundo delantero?

En Portugal me enseñaron a jugar por detrás del '9' y como '9', que es como solía hacerlo. Me gusta también jugar como segundo delantero, no hay problema. Podría jugar con Sadiq, es una oportunidad buena porque él está muy bien, vi alguno de sus partidos y si el míster piensa que podemos jugar juntos sería posible.

Sadiq será baja por sanción ante Las Palmas, ¿se ve debutando este domingo?

Estoy entrenando con los compañeros para la adaptación y conocerlos mejor. El míster decidirá, estoy para hacer lo que demande y si me coloca para jugar, lo haré.

Schettine: "Mi ídolo es Ronaldo el Fenómeno, para mí es el mejor jugador del mundo, un Dios"

¿Qué le ha parecido el equipo?

Vi el último partido y vi mucha calidad y concentración. Hay mucha competitividad y será difícil, pero creo que nuestro equipo saldrá bien.

¿Cómo lo ha recibido el vestuario?

Lo veo bien, todos me han tratado bien. Trabajan tranquilos y creo que podemos hacer cosas lindas. Ahora la segunda parte del campeonato será más complicada porque todos los rivales se conocen y tienes que tener más concentración.

¿En su infancia quién fue su referencia?

Mi ídolo era Ronaldo el Fenómeno, para mí es el mejor jugador del mundo, un Dios. Me encanta ver sus vídeos a todas horas y cuando era niño tenía su camiseta.

¿Conoce la filosofía de juego de José Gomes?

Tiene una buena forma de jugar, le gusta tener el balón y estaré bien aquí porque es como me gusta jugar, saldrá bien.

Parece que se maneja bien con el español...

Ahora no estoy dando clases, pero veo cosas en el móvil. Mi agente es español y lo comprendo más que lo hablo.