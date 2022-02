Sebas: "Ante el Hércules hay que rozar la perfección"

El Atlético Pulpileño volverá a jugar este domingo después de que su partido de la anterior jornada, ante el Eldense, fuera aplazado por casos covid en el cuadro alicantino, algo que 'mosquea" a Sebas López, el míster de los almerienses, quien pide que se haga un "seguimiento" y comprobación de casos positivos porque "al final los perjudicados somos nosotros". El técnico, eso sí, afirma que el vestuario está "deseando volver a competir" y cree que su equipo "está fuerte, está muy bien" y va al campo del histórico Hércules con la intención de ponerles las cosas difíciles. Así lo ve horas antes de pisar el José Rico Pérez.

PARÓN: "Dentro de lo malo de no haber competido nos ha venido bien para poder recuperar a jugadores que teníamos con molestias y ahora estamos deseando de que llegue el domingo, tenemos muchas ganas de que llegue el partido, necesitamos competir, vernos otra vez en un partido de competición".

"Mucha gente piensa que vamos a ir allí a ver lo que sucede, pero el equipo está fuerte, está muy bien y estoy convencido de que si no cometemes errores se lo vamos a poner muy difícil al Hércules"

EL PARTIDO: "Creo que el partido va a ser muy parecido al de La Nucía, son rivales que están hechos para estar arriba. Va a ser un partido muy difícil, no podemos cometer errores, tenemos que intentar rozar la perfección y aun así seguramente nos cueste ganar, pero vamos a ir con la ilusión y las ganas de hacerlo bien, intentar competir al máximo y, por qué no, ganar".

CALENDARIO DURO: "El calendario que tenemos nos ha tocado así, nos ha tocado la cuesta de marzo como nos tocó en el principio de la temporada; vamo sa ver si somos capaces de salir vivos, porque necesitamos sumar puntos y ver si podemos llegar a nuestro objetivo lo antes posible. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir y este partido para nosotros es fundamental. Mucha gente piensa que vamos a ir allí a ver lo que sucede, pero el equipo está fuerte, está muy bien y estoy convencido de que si no cometemes errores se lo vamos a poner muy difícil al Hércules".

INJUSTICIA SUSPENSIONES: "Recuperar el partido aplazado a nosotros nos trastoca mucho; nos supone variar el tema de cargas, la planificación; nosotros no tenemos un filial ni muchos efectivos de campo, a eso hay que sumarle la lesión de Emilio, que es otra baja importante para nosotros. Al final juegas tres partidos en una semana y para un equipo como el nuestro es complicado. No puedes estar en los tres partidos al cien por cien, por eso siempre rotamos jugadores e intentamos tener muy pendiente el tema de las cargas. Lo que no entiendo es por qué se tienen que anular estos partidos, porque al final no hay un seguimiento de si los casos covid son o no reales. Al final el equipo perjudicado vamos a ser nosotros. Me gustaría que se tuviera en cuenta que a veces e sinjusto estos partidos que se suspenden".