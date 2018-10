Sebas López y Xavi Juliá, cara a cara previo al derbi

SEBAS LÓPEZ (TÉCNICO DEL ATL. PULPILEÑO):

"Es una final para nosotros, hay que recuperar el nivel"

-El Pulpileño encara el duelo almeriense ante el Huércal-Overa con la motivación cargada después de lograr su primera victoria liguera la pasada jornada...

-Nosotros siempre estamos motivados para cualquier partido, sea ante quien sea, pero en este caso, debido al mal arranque de campaña que hemos tenido en la competición liguera, este derbi es una final, necesitamos sumar los tres puntos para crecer y recuperar el nivel que deberíamos dar.

-Se hizo mucho de rogar ese primer triunfo...

-La verdad es que no entraba en nuestra cabeza este inicio. Ha sido una pretemporada atípica, con gente lesionada, luego con la Copa Federación tuvimos ocho partidos en cuestión de un mes... Pero ahora tenemos que seguir y tratar de recuperar nuestro nivel y ganar confianza para progresar en la tabla clasificatoria.

-¿Qué ambiente ha visto en el vestuario pulpileño estos días previos al derbi?

-De Pulpí hay pocos jugadores, casi todos son de fuera. Hay un ambiente normal, como cuando afrontamos cualquier otro partido, aunque es cierto que todos estamos muy mentalizados que es fundamental sumar los tres puntos. Tenemos que ponerles las cosas difíciles.

-El cuadro huercalense llega al Municipal de San Miguel en puestos de privilegio tras un arranque de curso para enmarcar. ¿Qué nos puede decir del Huércal-Overa CF?

-Es un equipo con muy buenos futbolistas, algunos han jugado play off de ascenso a Segunda B y unos 17 o 18 tienen un gran nivel en Tercera División. En principio nadie se esperaba que estuvieran entre los cuatro primeros, que hayan tenido este arranque de campaña tan positivo, pero siendo sinceros personalmente no me extrañaba. Trabajan muy bien en el club.

-Hace unos meses el Pulpileño luchaba por subir a Segunda B y el Huércal-Overa por sobrevivir en Tercera un año más. Ahora mismo parece que se han intercambiado los papeles, si nos fijamos en la clasificación. ¿Considera que ellos llegan como favoritos?

-Aquí creo que no hay favoritos. Será un partido muy igualado que finalmente se decidirá por pequeños detalles. Espero que seamos nosotros los que estemos más acertados y podamos quedarnos con la victoria.

-¿Qué Pulpileño se espera mañana?

-Un Pulpileño serio, compacto y de mucha intensidad.

-Un mensaje a la afición...

-Necesitamos su apoyo. Entre todos seremos capaces de sacar esto adelante.

XAVI JULIÁ (TÉCNICO DEL HUÉRCAL-OVERA CF):

"Estamos mejor en la tabla, pero no somos favoritos"

-Fin de semana de derbi y el Huércal-Overa llega lanzado tras un inicio liguero más que positivo...

-Afrontamos un partido de gran rivalidad con muchas ganas, pero tenemos que dar ese rendimiento que hemos mostrado hasta ahora para sacar un resultado positivo en Pulpí. Este derbi nos puede servir para seguir creciendo y nos puede venir muy bien a nivel moral. Estamos concienciados de que hay que hacer un partido serio.

-¿Cuáles son las claves del destacable arranque de campaña de su equipo?

-La confianza, la ilusión y que cada día se ajustan más las cosas que deben funcionar para que el equipo vaya bien. Los jugadores tienen muchas ganas de aprender y de entrenar y eso hace que cada domingo se pueda competir y tengamos más opciones de ganar.

-¿Se respira un ambiente especial esta semana en el vestuario?

-No, el ambiente es el mismo que siempre. Es una semana de trabajo normal. Seguramente sí se note el mismo día del partido, con el ambiente de la afición. Este derbi lo vive más la gente del pueblo, los que somos de fuera lo viviremos directamente en el partido, en el que seguro que, pese a la rivalidad, habrá un ambiente sano.

-El Pulpileño solo suma un triunfo en liga y lo logró el pasado fin de semana, ¿qué nos puede decir del rival?

-Es un equipo prácticamente nuevo y todos los nuevos tienen esa fase de adaptación, de tratar de coordinar a todo el mundo. Unas veces se tarda más y otras menos y está claro que a ellos les está costando más de lo normal, pero creo que tienen muy bueno jugadores y que estarán tarde o temprano arriba, luchando por volver a meterse en play off de ascenso. Nosotros ahora tenemos que aprovecharnos de esa coyuntura actual para tratar de superarles.

-Mirando la tabla, llevan la etiqueta de favoritos en este derbi...

-Estos partidos son diferentes al resto, por la rivalidad, porque los jugadores se suelen comportar de otra manera... Hay un equipo que llega mejor clasificado que otro, pero no hay favorito porque en el terreno de juego se iguala.

-¿Qué Huércal-Overa se verá?

-El que se está viendo en los últimos cinco partidos, que sale a competir. En la primera jornada no competimos y perdimos. Después hemos dado muy buen nivel y si se ve ese Huércal-Overa estaremos más cerca de poder lograr el triunfo.

-Y que acuda mucha gente a San Miguel...

-Es un buen escenario, con dos equipos que quieren dar espectáculo, con un ambiente de hermanamiento que es bueno para el fútbol de la comarca. Son alicientes para ir.