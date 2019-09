Sebas López habla alto y claro

Pese a que se dejó sus primeros puntos de la temporada, el Atlético Pulpileño seguirá una semana más en puestos de play off de ascenso, zona en la que ha estado afincado desde la primera jornada de competición en esta presente campaña. Los de Sebas López, que están cumpliendo con su guión de gallitos del Grupo XIII, sufrieron, sin embargo, su primer tropiezo en su visita a una Minerva ante la que no pasaron del empate (1-1) en un duelo que no estuvo exento de polémica, ya que la parroquia local criticó duramente que el cuadro almeriense no lanzara el balón fuera en una jugada en la que un local cayó al suelo, supuestamente lesionado en una falta, instantes antes de lograr los de Pulpí el empate en el 88'.

"Creo que en los primeros treinta minutos estuvimos mejor que el rival, pero ellos mejoraron en la recta final de la primera. Tras la reanudación cambiamos algunas cosas y cuando mejor nos encontrábamos llegó el primer córner y remató su jugador a gol solo completamente, en una jugada que teníamos trabajada. Tuvimos que remar a contracorriente y aparecieron jugadores que pensamos que tenían que haber aparecido antes. El gol del empate llegó al final. El resultado fue justo", comentaba Sebas López, técnico del cuadro de Pulpí, tras el choque en El Secante.

Sebas López: "Si no es una lesión grave, si es para perder tiempo, no vamos a tirar el balón fuera"

Sobre la jugada que molestó a los murcianos, que tampoco paró el colegiado, dijo alto y claro que, tras ver a sus rivales perder tiempo, "la experiencia nuestra nos dice que cuando vas por detrás en el marcador no se juega. Y como los árbitros no marcan el descuento y se ciñen al reglamento, de cada cambio treinta segundos, pues el perjudicado siempre es el que va por detrás en el marcador. Llegamos a la conclusión de que si no es una lesión grave, que es parar perder tiempo, no vamos a tirar el balón fuera". Con sinceridad absoluta zanjó la polémica López, que esta semana volverá a San Miguel, donde los suyos reciben al Lorca Deportiva.