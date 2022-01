Sebas López: "Estoy muy ilusionado, necesitábamos aire fresco"

Sebas López ha realizado un balance positivo del movidísimo mercado de fichajes de invierno que se cierra este próximo 31 de enero, y del que seguramente ya no se derive ningún otro movimiento en el Atlético Pulpileño, después de que se hayan certificado ocho salidas y siete llegadas. No obstante, no se puede ni mucho menor afirmar categóricamente que no vaya a haber más. El entrenador se muestra especialmente contento con la reconfiguración de su equipo, que califica como "competitivo al máximo".

El míster reconoce que ha habido más salidas de las previstas, cuatro, de futbolistas "que pidieron salir y hay que respetarlo", y desea transmitir a la afición "tranquilidad" ante el nuevo panorama, ya que cree que "se han puesto buenas mimbres para la segunda vuelta, estoy esperanzado en que vamos a conseguir el objetivo".

MÁS MOVIMIENTOS DE LOS ESPERADOS: "Lo primero que quiero es transmitir tranquilidad, porque es verdad que en estas dos semanas ha habido bastantes movimientos en la plantilla. Algunos han sido porque ha habido jugadores que han decidido salir; nosotros teníamos pensado hacer solo unos pocos movimientos, porque era necesario, o así lo considerábamos, pero es verdad que ha habido cuatro jugadores que han querido salir y hay que respetarlo".

BUEN BALANCE DEL MERCADO: "Estamos muy contentos, sorprendidos y creo que tenemos un equipo competitivo al máximo; ahora falta que los resultados nos acompañen. Estoy contento con lo que he visto en los entrenamientos de la semana. Es un grupo de trabajo con muchísima ilusión"

LA DINÁMICA ERA MALA: "Necesitábamos aire fresco porque en las últimas jornadas de la liga habíamos entrado en una dinámica de inquietud y a veces de pesimismo. Estoy contento y felicito a Gabi por su trabajo, porque fichar a ocho jugadores en dos semanas para un equipo como el nuestro es muy difícil"

SIN EXCUSAS: "Ahora no podemos poner excusas, ahora nosotros tenemos que sacar rendimiento de estos jugadores que han venido, más los que teníamos, y a ver si somos capaces esta semana de hacer un buen partido ante el Levante B"

OPTIMISMO: "Estoy muy ilusionado, con ganas de que llegue el domingo, es cierto que quizás nos pilla pronto, tenemos que ser realistas, son jugadores que se han incorporado en esta última semana algunos de ellos. Seguiremos trabajando y mejorando pero soy optimista, siempre tenemos la capacidad de mejorar y estoy convencido de que es un paso que vamos a dar importante, se han puesto buenas mimbres para la segunda vuelta y estoy esperanzado de que vamos a conseguir el objetivo"