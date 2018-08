Seguro de lograr un resultado positivo

Laliga 1|2|3 alza el vuelo este viernes con el Almería desplazándose hasta el Ramón de Carranza, donde el plantel rojiblanco, encabezado por Fran Fernández, se muestra "convencido" de lograr un buen resultado y empezar así la temporada con buen pie.

Fernández compareció este miércoles, festivo, en rueda de prensa, la primera previa a un encuentro de la temporada 2018-2019, para dejar clara esa confianza en el equipo, al que le pide que sea "valiente" desde este mismo viernes, y también en los jugadores del filial, alguno de los cuales podría incluso saltar en el primer once inicial del curso.

El Almería parte este jueves a Cádiz donde mañana viernes inicia la temporada (20:00 h.)

"Jugamos ante un equipo que mantiene el mismo bloque de años anteriores, incluido su entrenador, y eso le hace partir con ventaja porque necesitan menos tiempo de adaptación", comentaba el técnico zapillero sobre su rival del viernes, del que destaca "su peligro en transiciones" y "a balón parado".

Fran Fernández espera un Almería "valiente", que trate "de tú a tú a los rivales, aunque sepamos que muchos son mejores". "Quiero un equipo valiente y lo vamos a conseguir desde este mismo viernes", apuntaba el preparador almeriense.

La primera fecha del calendario es de vital importancia. "Es el partido que más incidencia tiene de la temporada porque llevamos seis semanas preparándolo", explicaba, antes de mostrarse convencido de que "podemos encararlo con garantías". "Sería importante empezar con un resultado positivo y además fuera de casa, porque nos daría mucha confianza al equipo", añadía.

Fran apuesta por su plantilla. Este verano han llegado a Almería jugadores sin apenas experiencia en Segunda, aunque el técnico está contento con el bloque. "Hemos fichado a jugadores por su perfil y creo que pueden ser importantes en Segunda. Este verano hemos podido ver a jugadores de Tercera competir a buen nivel contra otros de Primera. La ilusión es máxima y la responsabilidad también. Está claro que dependeremos de los resultados, que son los que marcan, pero la confianza la da el trabajo y nosotros hemos trabajado al máximo. Vamos a Cádiz convencidos de volver con un resultado positivo", aseguraba Fernández.

El técnico se llevará con el primer equipo a jugadores del filial. Con las lesiones de Fran Rodríguez, Gaspar y Samu de los Reyes, las sanciones de Álvaro Giménez y René, y el hecho de no contar con Caballero, podrían ser varios los jugadores del filial que estuvieran en el Carranza. "Entrarán algunos chicos del filial y alguno incluso podría ser titular. Tengo confianza en ellos porque me lo han demostrado", comentó el técnico, quien sí lamentó la baja de Álvaro Giménez. "Si él quiere va a ser uno de los mejores delanteros de la categoría y es una pena que por sanción no esté en este partido".

El Almería parte este jueves rumbo a Cádiz donde mañana viernes debuta en la competición a las 20:00 horas.