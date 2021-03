Senator Roquetas pierde dos puntos en un duelo muy igualado ante Universidad de Granada (28-29)

El sábado tenía lugar en el Infanta Cristina de Roquetas de Mar la vigésimo segunda jornada de la División de Honor Plata Femenina donde Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería recibía al Universidad de Granada.

En esta ocasión no pudo hacerse con la victoria y continuar con la racha positiva y ascendente que llevaba en los últimos encuentros. No fue un buen partido a nivel defensivo, si algo caracteriza a esta plantilla es el trabajo defensivo y dejar a los rivales con un marcador bajo, en esta ocasión este mal hacer desencadenó en una dura derrota por 28-29.

El encuentro comenzaba con un alto nivel defensivo, pero lleno de precipitaciones y errores de lanzamiento a nivel ofensivo. Esto hizo que las rojillas no se distanciasen en el marcador de una manera clara en los primeros compases del encuentro, dando vida a las granadinas.

Fue a partir del minuto 20 cuando las rojillas desconectaron a nivel defensivo y pasaron de un 9-7 a un 11-15 en tan solo 10 minutos. Una gran Helena Jiménez y las salidas de contraataque debidas a las precipitaciones en ataque de las locales cambio las tornas del partido que no volverían a estar de parte de las locales.

En el descanso, José Miguel Ferrón y Agustín Collado hicieron hincapié en que era necesario volver a conectarse y meterse en el partido. Era un problema de concentración y una necesidad volver a aumentar el nivel defensivo.

Y así fue, en los primeros 5 minutos las roqueteras le dieron la vuelta al marcador y consiguieron el empate a 17. Pero a partir del minuto 35 de partido, las de Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería no estuvieron centradas a nivel defensivo y las constantes perdidas de balón y los lanzamientos errados hicieron el resto. No tiraron la toalla en ningún momento pero en esta ocasión no fue posible hacerse con la victoria, dejando en el minuto 60 un marcador de 28-29, rompiendo así la buena racha de las roqueteras hasta el momento.

Tras el encuentro, el Entrenador Agustín Collado se mostraba descontento con el nivel mostrado y por el resultado "Es una pena que estos puntos se nos escapen. Era otra prueba ante el gran trabajo que esta haciendo el equipo y el crecimiento a nivel individual y colectivo. Pero no estuvimos suficientemente centradas, cometimos muchísimos errores y no conseguimos hacernos con el partido. Nos vamos con malas sensaciones pero con un toque de atención y de esto debemos aprender. Estamos cumpliendo objetivos de la temporada y creciendo como grupo. Ahora debemos aprender que cuando desconectamos somos muy vulnerables. Es nuestra asignatura pendiente. Pero lo mas importante es ser conscientes de ello y creo que estamos comenzando a serlo".

Mientras José Miguel Ferrón comentaba "Nuestra identidad es la defensa y hoy la perdimos. Es algo que no nos podemos permitir. Veintinueve goles en contra no está dentro de nuestra tendencia habitual. Sabemos que si eso ocurre vamos a sufrir de manera considerable. Ahora a aprender de lo ocurrido, a seguir creciendo y ser conscientes que o estamos al 100% o esto nos puede pasar ante cualquier rival".

Esta próxima semana no habrá liga, por lo que Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería tendrá dos semanas para recargar las pilas, corregir errores y preparar el siguiente enfrentamiento, en el cual el equipo volverá a viajar a tierras madrileñas para medirse al rocoso Getasur el próximo domingo 28 de marzo.