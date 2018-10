"Siempre elegí bien, no fue casualidad cambiar a Mercedes"

Lewis Hamilton (Stevenage, 7-1-85) no tiene ningún tipo de duda: lo mejor está por venir. Y el británico no se refiere a lo que podría suceder hoy en Estados Unidos, donde buscará ganar su quinto título de Fórmula 1. "Mis 30 están siendo hasta ahora los mejores años de mi vida. No me siento viejo, me siento superjoven, todavía siento al niño que hay en mí", dijo.

El piloto de 33 años tendrá la posibilidad de igualar en Austin los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio y quedar apenas dos por detrás del récord de siete del alemán Michael Schumacher.

Veía las carreras de Senna por televisión y nunca me imaginé ser mencionado a la par, es algo increíble"

-En las redes sociales ha difundido últimamente mensajes motivacionales. ¿Por qué?

-Cada día me doy más cuenta de la plataforma y la voz que me dan las redes sociales. Estoy intentando comprender cómo enviar el mensaje correcto. Hay mucha gente en las redes sociales que simplemente hace tonterías. Eso puede ser gracioso a veces, pero el mayor poder es ser constructivo. Siempre leo los comentarios de las personas que lo pasan mal y luego les doy las gracias y escribo: realmente lo necesitaba. Comprender esta influencia es entender tus propias habilidades y usarlas mejor.

-¿Cómo vive ser un modelo o incluso una inspiración para otros?

-Me pone la piel de gallina. Después de todos estos años, es cierto que en la vida cotidiana no soy consciente de la influencia que tengo. Cuando veo que otros me consideran una fuente de inspiración, eso me afirma en mi trabajo.

-¿Hasta qué punto puede ser también una carga?

-No me parece una carga, es un privilegio. Por supuesto que se puede ver de otra manera, pero eso significaría considerar el vaso medio vacío. Lo veo medio lleno.

-¿Le gusta ser famoso?

-A veces ves gente en la televisión que sólo quiere fama rápida. No pensaba en nada de eso cuando era niño. Solo quería correr. En su momento, vi a Ayrton Senna sólo como piloto de carreras, no como una persona famosa. No conecté con eso. Ahora tengo cierta fama, tan simple como eso. Así que debería disfrutarlo de alguna manera. Me tomó mucho tiempo entenderlo. ¿Si lo disfruto? Es genial cuando los niños y los adultos de repente quieren sorprenderte, te buscan, se hacen fotos contigo. Pero no es un incentivo para mí, forma parte del paquete global.

-Ya es una superestrella más allá de la Fórmula 1. ¿Le puede ayudar esto a preparar el siguiente paso de su vida?

-Sin duda. La Fórmula 1 me ha llevado a ser quien soy y me ha dado la oportunidad de hacer también otras cosas. El deporte es la base, no podría realizar mis otros proyectos si no tuviera esa plataforma. Pienso mucho sobre el futuro. El automovilismo está en el centro absoluto, siempre quiero seguir mejorando. Si eso marcha bien, podrán florecer otras cosas.

-¿Es alguien como su jefe Toto Wolff, un hombre de acción, un ejemplo a seguir en este camino?

-Lo hago a mi manera. No me veo como un duro hombre de negocios. Lo mío son las buenas relaciones, la confianza, el respeto. Pienso que he tomado buenas decisiones en la elección de mis proyectos, tengo un buen olfato. Por ejemplo, mi cambio a esta escudería. No fue casualidad que hayamos tenido tanto éxito. Fue parte de un plan.

-Alguna vez dijo que le gustaría mostrar una visión diferente de las cosas en un libro. ¿Cómo sería eso?

-Siempre hay más que contar de tantas cosas. Pero deberá esperar a que aparezca el libro, no es algo que sucederá ahora. Publiqué un libro hace un tiempo y fue algo realmente laborioso. Prefiero concentrarme en otras cosas. Un día escribiré mi propio libro y mi propia versión de la historia. Pero que sea dentro de un tiempo.

-La próxima temporada será el piloto más veterano de la grilla después de Kimi Räikkönen (39 años). ¿Qué significa la edad para usted?

-No pienso muy seguido en ello. Mis 30 están siendo hasta ahora los mejores años de mi vida. Ser más grande es parte de la vida. No me siento viejo, me siento superjoven, todavía siento al niño que hay en mí. Estoy agradecido de tener esta edad. Esta experiencia que tengo es una ventaja respecto de los muchachos que están viniendo. No hay sustituto para eso.

-Está batiendo récords, también de Michael Schumacher. ¿Cómo se siente estar entre estas leyendas?

-Muy extraño. Estoy todavía ahí, en la mitad del asunto, por lo que no lo miro tanto. Pero es genial poder ser comparado con grandes del deporte. Me acuerdo cuando llegaba a las carreras con mi padre y nadie se interesaba por nosotros, no éramos nadie. Veíamos las carreras de Senna por televisión y nunca me imaginé poder ser mencionado a la par. Es algo completamente increíble.

-Con pocos recursos, ha podido construir una carrera a partir de del karting. ¿Es una carrera así posible hoy en día?

-La Fórmula 1 y el deporte motor son cada vez más caros. Cuando recuerdo lo que ganaba mi padre, pienso que hoy probablemente no hubiéramos podido comenzar con el karting. Si piensas en Muhammad Ali, en Mike Tyson, ellos vinieron de la calle. Debieron darlo todo, venían de las condiciones más básicas, tuvieron que luchar, sufrir el dolor. Ese hambre cruda y natural no se puede superar. Algunos se sentaban en un Lamborghini mientras mi padre y yo conducíamos un Fiat 500. Yo pensaba entonces: disfrútenlo, pero nunca ganarán la carrera.

-En Austin ganó cinco carreras de las seis carreras disputadas. ¿Qué es le gusta del circuito?

-El circuito es maravilloso. No soy un gran fan de las nuevas pistas, pero esta realmente me gusta. Me gustan los circuitos que permiten correr, los duelos entre dos, la elección de diferentes líneas. Siempre los voy a recibir de manera fantástica.

-Una importante frase para usted es "Still I Rise" ("Sigo creciendo"). ¿Sus mejores tiempos aún están por llegar?

-Creo firmemente que lo mejor está por venir. Me esperan muchos días mejores. Si sigo sano, por supuesto. Más carreras, más éxitos con este equipo, más experiencias con mi familia, nuevos campos de negocios, incluso construir una familia. Hay tantas cosas grandiosas que me esperan. Las posibilidades de crecer que tenemos cuando tenemos más edad, aventuras que me estimulan... valoro mi vida y mi tiempo más de lo que he hecho nunca. Por eso es que me esfuerzo realmente para dar lo máximo. Hace poco pasé un gran momento jugando un par de horas al tenis con mi padre y mi hermano. Fue uno de los grandes momentos del año para mí. Esos pequeños momentos me dan fuerzas durante semanas...