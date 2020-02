Sivera, un debut en la marejada

La semana presagiaba una nueva revolución de Guti en la alineación. Ya en el entrenamiento del lunes dejó entrever que rumiaba varios castigos y el once dispuesto en El Alcoraz lo corroboró, pero lo que nadie barruntaba era la inexplicable suplencia de Fernando para concederle la titularidad a Antonio Sivera , que debutaba en una plaza difícil de la categoría, lejos del calor del Mediterráneo.

El Uno por Uno

Sivera Debut inesperado bien saldado pese a encajar

Romera Los dos primeros goles llegaron por su banda.

Silva Entravan como aviones por su banda.

Costas Queda retratado en el 1-0 de Okazaki.

Maras Si no estaba lesionado, no se entiende su cambio.

Kaptoum No se entendió con Petrovic en la media.

Petrovic Habló más fuera del campo que dentro. Corpas Se le notó las tres jornadas de inactividad.

Lazo En Lugo se quedó su mejor versión. Fue en enero...

J. Muñoz Siempre atento a dar una asistencia de gol.

Darwin No desaprovecha los regalos de Juan Muñoz.

Viallalba Un golazo para enmarcar, el del 2-1.

Martos Es el mejor defensor rojiblanco hoy por hoy.

Appiah Entró por la izquierda y aportó bien poco.