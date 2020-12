Podía pasar, y pasó. Podría pasar en adelante, y nadie puede asegurar que vaya a ser así, salvo vacuna. Pero centrados en lo que hoy día se tiene, el voleibol español arrancó la temporada 2020/2021 asumiendo aplazamientos por posibles positivos y por contactos con positivos, aceptando, porque además no quedaba otra, que aquí también juega el virus. Es el fondo del mensaje lanzado por el capitán de un Unicaja Costa de Almería ‘rozado’ por la COVID-19, lo suficiente para, con la obligación de aplicar la normativa autonómica, tenga que parar: “Esta es una situación esperada, así son estos tiempos y los afrontamos con toda la profesionalidad que sabemos”. Para los verdes “este sábado toca descanso físico, no mental, porque nos esperan dos semanas muy intensas hasta final de año”, dice textualmente Ignacio Sánchez.

El colocador almeriense advierte, “estamos centradas en ellas”, y, por otro lado, “lo importante desplaza al vóley a un lado y se abre paso, así que esperemos que todos los jugadores y cuerpo técnico en Palma estén bien de salud”, finaliza. En cuanto a su compañero de posición, Esteban Villarreal, la medida de aplazar no es agradable, aunque sí muy necesaria, porque “esto es para que el virus no se siga extendiendo y cuidarnos todos, así que toca ser responsable y hacer caso a las autoridades”. Se suma al deseo de Ignacio: “Espero que todos en Palma se encuentren bien”. Estos días los pasa pensando en que, literalmente, “al volver a la competición tendremos que hacerlo aun mejor que antes, seguiremos trabajando para seguir ganando”.

El duelo con Teruel tendrá que esperar, aunque no mucho, porque se ha fechado el miércoles 16. Las ganas, evidentemente, serán mayores, y puede que más en los jugadores que han pasado por las filas aragonesas, que son los tres centrales, uno de sus receptores y el opuesto. Este último, Colito, prefiere centrarse en recuperar físicamente: “Un fin de semana extraño al no competir, pero vamos a aprovecharlo para descansar de cara a los grandes partidos que nos esperan, para poder terminar el año con la mejor sensación posible”. Serán Textil Santanderina en Cabezón de la Sal, Arenal Emevé en Lugo, sin volver a Almería entre medias, y regreso para dar por finalizada, con cambio de orden, la primera vuelta ante Teruel, e iniciar frente al Guaguas de los ex la segunda, broche de 2020, cuatro partidazos en diez días.

Siguiendo con los que iban este sábado a ponerse frente al que fue su club, Miquel Àngel Fornés reconoce que todos tenían “muchas ganas de jugar este sábado ante Teruel, pero en esta temporada atípica sabíamos que esto podía pasar, por lo que seguiremos trabajando para retomar la competición de la mejor manera posible”, de modo literal. Alejandro Vigil elegirá la opción de sofá, manta y partidos en streaming: “Me quedaré en casa descansando; me hubiera gustado jugar el partido este fin de semana, pero en la situación actual, esta es la mejor solución, y esperemos que se solucione todo lo más rápido posible”. De ser así, el equipo subirá al autobús camino del norte el martes, y no estará en Almería hasta el domingo siguiente.

Un jugador de Palma dio positivo y aunque los ahorradores se han hecho pruebas y han sido negativas, tres integrantes de la plantilla han sido puestos en cuarentena

También central, Jean Pascal Diedhiou recuerda que “es un año atípico con el tema de la COVID-19”, y añade: “Tenemos la suerte de poder seguir practicando lo que nos gusta, pero también somos conscientes de lo que tenemos delante, así que esta era una de las semanas importantes, pero la salud va primero”. Ahora toca “cuidarse para poder seguir en la dinámica que íbamos”, dice, finalizando con buenos deseos para Urbia: “Espero que estén bien todos y que pronto podamos seguir disfrutando de lo que nos gusta, con nuestro público”. Respecto al receptor ex naranja, Charly Jiménez insiste en el mensaje: “Ahora mismo toca ser responsables, ya que la salud es lo primero y es una suerte para nosotros poder disfrutar de nuestro trabajo día a día”. Siempre positivo, él construye: “Este paréntesis lo hacemos por un bien común y nos hará coger más fuerzas y tener más ganas del partido que nos espera”.

Como no, además habiendo llegado procedente de Palma como un jugador clave en ese quipo, ha deseado “pronta recuperación a todos los afectados”. Continuando por la línea de receptores, Marlon Palharini considera que esta parada no prevista y obligada “será un buen momento para meditar y para cargar las pilas para el final de la primera vuelta; mente sana y cuerpo sano, porque la salud es lo primero”. Hay un jugador que va a ‘tomar apuntes’ y a ponerse al día respecto a los rivales, a los que conoce menos que sus compañeros por ser su primer año en España. De gran inteligencia en pista, Javier Jiménez piensa ser un ‘estudiante aplicado’ este fin de semana: “Aprovecharé el tiempo en mirar los partidos de los demás y descansaré para los partidos que nos viene en esta recta final de año”.

Conocido allá por donde ha pasado por su tono amable y su bondad, tiene claro que “siempre se desea que los demás se recuperen y vuelvan con más energía, aunque sean de los otros equipos implicados en esta situación”. Fran Iribarne, que además es uno de los capitanes, coincide con el pensamiento general de que “lo importante es la salud” y con la lectura en positivo de que “esto solo nos ayudará a volver con mucha más fuerza y mucha más ilusión para seguir creciendo en esta competición”. Antes de que otro capitán cierre, Curro Sáez igualmente pone en su boca eso de “la salud es lo primero”, reconociendo, no obstante, que “teníamos muchas ganas de afrontar este gran partido, pero en esta situación tenemos que priorizar”.

El líbero ahorrador habla de “cuidarnos y cuidar a los que nos rodean”, así como de que “cuando esta situación lo permita daremos todo lo que tenemos dentro, y se lo dedicaremos a todos ellos, que están pendientes de nosotros cada vez que jugamos sea donde sea”. Por último, de capitán a capitán, abriendo y cerrando el sentir de la plantilla, Mario Ferrera subraya que el equipo afronta está situación tan atípica “lo mejor que podemos”, deseando “recuperar pronto a toda la plantilla al completo para conseguir los mejores resultados posibles en lo que queda de primera vuelta”. Uno de los referentes de la Superliga, el líbero sevillano se acuerda del origen donde se sitúa el aplazamiento de Unicaja Costa de Almería para enviar los mejores deseos: “Mandamos un abrazo enorme a Palma y mucha fuerza; ¡nos vemos en la pista!”.