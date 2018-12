Solari: "Isco no se enfrentó a la afición, fue una queja arbitral"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, defendió que el gesto de Isco Alarcón en el partido ante el CSKA, tras ser silbado en una jugada por la afición del Santiago Bernabéu, no era contra los seguidores y sí contra el colegiado por una decisión en la jugada en la que perdonó un gol.

"La he visto de lejos y he oído lo que se dice. Me da la impresión de que protesta un córner o una falta", defendió Solari. "El foco muchas veces está puesto en lo anecdótico, en cosas que suceden que llaman la atención, pero el nuestro está puesto en el partido ante el Rayo Vallecano", agregó.

En esta ocasión, Solari dejó palabras de mayor respaldo a la figura de Isco y reconoció la importancia de un jugador que le ha dado mucho al Real Madrid.

"Isco es un hombre maduro, un profesional que le ha dado un montón de alegrías al club, todos estamos seguros de que se las va a seguir dando. Tanto él como el resto de jugadores trabajan día a día para estar al máximo, dar lo mejor de sí y estar disponible para el siguiente partido", dijo.

"La labor más ingrata del entrenador es elegir los once que juegan, los que participan luego y los que no se visten, que son varios. Es lo más duro porque todos son buenos. Es una labor complicada pero no hay matemática, no hay manera, siempre hay alguno que se tiene que quedar fuera", añadió.

Preguntado por los silbidos que recibió Isco en el partido de Liga de Campeones de sus aficionados, Solari defendió a los que le aplaudieron y aprovechó para pedir unión al madridismo.

"He escuchado aplausos también el otro día", reivindicó. "La afición se expresa, es valido y respetable, pero nosotros, los jugadores y el equipo buscamos siempre el apoyo de la afición, lo necesitamos y lo queremos. En estos 115 años de historia está claro que todas las cosas que se han conseguido es a través de la unidad, nuestra y con la afición. Esperamos que nos ayuden y nos empujen".