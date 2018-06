Sorpresa mayúscula

Según informaron los periodistas de El Mundo Quico Alsedo y Pablo Herráiz, el futbolista no estaba siendo seguido por haber mañanado partidos del conjunto rojiblanco, sino por actuar como supuesto intermediario de dicha organización, que trataba de conseguir la mayor rentabilidad económica en las apuestas. Esto es, que aunque se estén investigando algunos partidos de la Unión Deportiva Almería, como es el conocido caso del encuentro ante el Nástic de Tarragona de la primera jornada de la segunda vuelta, las supuestas actuacionnes de Morcillo podrían no sólo estar relacionadas con el club con el que todavía tiene contrato. Además, el modus operandi de estas organizaciones no es sólo el de pactar resultados, sino que también amañaban otras situaciones de partidos como número de tarjetas, saques de esquina, faltas... Todo lo que se puede apostar en las diferentes casas por Internet. Por eso, la investigación exonera de responsabilidad al club que todavía preside Alfonso García. Es más, a los equipos se les considera como víctimas.

La plantilla no sale de su asombro y confía en que todo se aclare

Joaquín Fernández, que compartía capitanía con Morcillo hace tan sólo unos días, estuvo ayer presente en la presentación de un campeonato de fútbol base en Huérca de Almería y atendió a Diario de Almería a la finalización del acto. El huercaleño, como todos, sabía que se estaba investigando a un profesional que pertenecía o había pertenecido al club, pero en ningún momento sospechaba de su compañero. "No sabemos nada, sólo lo que ha salido en prensa. Esperamos que todo se resuelva en los próximo días", aseguró un Joaquín Fernández que no quiso profundizar más en el tema, puesto que es algo que debe de evaluar ahora la justicia. Sobre lo que sí habló el defensa central fue sobre la quietud deportiva que hay en el club, marcada por la venta o no venta de Alfonso García: "Hay un poco de incertidumbre por la nueva temporada. Seguro que los responsables de la dirección deportiva están trabajando en un buen proyecto para el club. Seguro que si sigue Alfonso va a hacer un buen proyecto para no sufrir", en el que no sabe si estará él o no estará, todo depende de cuánto se mueva el mercado: "Tengo tres años más de contrato aquí, sólo saldré si hay un propuesta económica que al club le viene bien. Si no, seguiré aquí".