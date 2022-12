Sousa o Milovanovic tendrán que hacer la maleta para acomodar a Luis Suárez

No hay prisa porque el mercado invernal de fichajes no abre oficialmente hasta el próximo 1 de enero y Luis Suárez, en todo caso, no podría debutar hasta el primer duelo de 2023 frente a la Real Sociedad, previsto para el domingo día 8 a las 14:00 horas según anunciaba el martes la LFP, pero la UD Almería es consciente de que tiene que hacerle hueco en el plantel al ariete colombiano.

La primera incorporación de la ventana de enero supone la ficha número 26 de las 25 permitidas dentro de las inscripciones por parte de la patronal del fútbol, por lo que no queda otra que prescindir de uno de los actuales jugadores y todos los focos apuntan a Dyego Sousa o Marko Milovanovic, ya que con ellos además del propio Suárez, El Bilal Touré e incluso Leo Baptistao habría 'overbooking' en la demarcación de delantero centro.

En la actualidad las papeletas las tendría el atacante luso-brasileño por varias razones. En primer lugar porque tiene más mercado debido a que el serbio apenas se ha mostrado en la liga española arrastrado por las lesiones musculares, pero también porque la salida de Sousa liberaría mayor cantidad de masa salarial, que no obstante no va a ser un problema al menos hasta junio de 2023, cuando la UDA se vea en la obligación de abonar los 8 millones pactados con el Olympique de Marsella por el 'cafetero' en caso de permanencia en Primera.

Sousa renovaba el pasado 23 de marzo su contrato hasta junio de 2024, por lo que la fórmula seguramente sea una cesión a algún equipo interesado y entre los que parece haber preguntado estaría el Granada CF, viendo que en Segunda el de Sao Luis, estado de Maranhao, hizo buenos números en la categoría de plata en función de los minutos disputados.

En caso de concretarse su salida, la punta de ataque partiría como titular el malí El Bilal Touré, pero ahora Rubi tendría la opción de jugar con otro dibujo táctico en el que alinear a dos '9' al contar con la variante de Luis Suárez, teniendo como recambio a Milovanovic, en el que la dirección deportiva tiene depositadas muchas esperanzas a la espera de que olvide las lesiones, ya que se juego depende mucho del despliegue físico. En la recámara estarían tanto Leo Baptistao como Largie Ramazani, que también se han desenvuelto en dicha posición cuando la situación lo ha requerido.

Lo que sí parece claro con el movimiento de la incorporación de Suárez es que el Almería se garantiza una línea ofensiva con la solvencia necesaria para afianzar la salvación, objetivo ineludible este curso para seguir creciendo, toda vez que una posible lesión de El Bilal Touré habría dejado con muchas dudas esa parcela del campo, ya que Sousa apenas ha disputado 350 minutos el presente curso y Milovanovic 29.