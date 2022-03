Sufrimiento del URA ante un Getxo RT muy superior (24-48)

Cuando son mejores que tú solo cabe aplaudir y aprender, y lo que mostró Getxo en el Juan Rojas fue que posiblemente sea el mejor equipo que haya pasado nunca antes por el feudo cruzado. La grada, con aproximadamente un millar de fieles, supo valorar lo sucedido sobre el terreno de juego con un largo aplauso final de reconocimiento al XV vasco. Como no, también ovacionó a sus héroes de una temporada para enmarcar incluso desde los propios cambios efectuados por ‘Falu’. Se perdió claramente, pero lo incuestionable estuvo a salvo: el orgullo, y al final fueron 7 ensayos a 4. Hay vida, quedan tres partidos y se está en el ‘corte bueno’ de los seis mejores colocados para poder entrar en el playoff final por el ascenso. Sant Cugat fuera, frente a Belenos en casa y cierre en Pozuelo, mirar al frente es el único camino, y puede conducir al éxito.

Muy contundentes en el contacto y letales en el movimiento de balón, rápidos y fieles a una presión asfixiante en defensa, al límite siempre del fuera de juego, los visitantes fueron muy superiores y mostraron además una gran calidad individual. Quiso entrar al partido con alto ritmo Unión Rugby Almería Playcar, pero aprendió rápido lo caro que se paga el más mínimo error llegados a estos niveles. Imprecisiones en los pases, en gran medida provocadas por la referida presión y la dureza en cada placaje, contra un partido casi perfecto del adversario, que se mostró sin fisuras. Lejos de poder recortar en la segunda parte, desde el reinicio Getxo fue a matar las esperanzas cruzadas y se dedicó a ensayar dentro del primer minuto. Se sumaron errores de placaje y la brecha se hizo insalvable, pero se levantó la cabeza y se llegó a cuatro ensayos, un mérito.

La touche volvió a costar y el origen del primer try encajado estuvo en una errada en el campo contrario. Salió URA Playcar metiendo a Getxo Rugby Taldea en su terreno, se recuperó un balón, se pisó cinco metros, se perdió, y desde el saque lateral a favor el pilar Fagan se sacó una jugada individual que pilló descolocados a los cruzados. Una apertura de gran calidad a la izquierda encontró la superioridad y se recibió el 0-7 en el minuto tres de partido. El efecto de querer mostrar mando en casa se esfumó rápido y más todavía cuando en el minuto 14 otra vez la presión visitante tapó una patada de Cittadini, favorable a los atacantes en el rebote, que de nuevo cogieron fácil la espalda de la defensa almeriense. Se abrió un hilo de esperanza en un error, quizá el único, de Getxo, patada desde en ensayo, oval que cae detrás del ala, que lo pensaba fuera.

José Méndez, muy atento, recogió el balón y se plantón sin oposición bajo palos para el 7-14 en el minuto 16. Los vizcaínos lo vieron como un ‘accidente’ y siguieron con lo suyo, sabiendo a lo que jugaban y cómo debían ejecutarlo. Letales en cinco metros, la rapidez de movimiento del balón y la dura percusión por delantera les abrió el camino y cayó el tercer ensayo. En un cuarto de partido el tanteo mostró un 7-21 ampliado a 7-26 antes del descanso. Como no, fue en otra pérdida cruzada en mala entrega del oval, una vez más Fagan siendo decisivo, pateando el cuero y siguiéndolo para poner a los suyos una vez más por detrás de la defensa. Magistral pase hacia el costado que se recibió incluso mejor y el cuarto try ponía mucha tierra de por medio (7-26).

No fue lo peor de la primera parte, ya que se lesionó de gravedad Damián Jurado, que salió el campo con el brazo en cabestrillo antes de que sus compañeros tuvieran una última ocasión de ensayar desde touche jugada muy bien a maul. La defensa arruinó la intentona de Unión Rugby Almería Playcar, incluso jugando bien una melé. Se puso mucho desgaste sin el premio oportuno. Costaba un mundo ganar metros y era muy fácil perderlos, al que se tenía que arreglar como fuese. No se logró antes de que el choque quedara visto para sentencia, puesto que Getxo RT salió en tromba y ensayó por quinta vez tras una mala gestión almeriense de la patada de salida, un nuevo robo y claridad en la ruptura de la cortina. No había pasado ni un minuto de juego.

La escapada del zaguero Ander Calvo obrá el try, anunciando problemas en el placaje ante la carrera con balón en mano de los visitantes. De nuevo vieron superioridad por la izquierda, y en un uno contra uno se anotaron el sexto ensayo. El séptimo se puede considerar como el más trabajado de todos, de lado a lado, juego a mano vertiginoso y más sangre en la herida de URA Playcar. Ningún golpe se tiró a palos, todo se jugó, y cuando ‘Falu’ decidió iniciar los cambios, respondidos con ovaciones a los salientes, el equipo quiso y pudo tirar de orgullo. En el minuto 60 Lucas Melián se lo guisó y comió en un arrojo encomiable en los últimos metros, entrando hasta la zona de marca solo contra el mundo. En el 73 José Méndez hizo el tercero culminando un pase de magia para entrar en la zona de marca pese a lo poblado de la defensa.

Sí el orgullo, estaba a punto de ‘empatar’ la segunda mitad, algo que nadie habría ni pensado tal y como comenzó, pero cuando Unión Rugby Almería Playcar quiso sacar el oval jugado desde su propio campo, la presión, sí, de nuevo la presión, hizo que se interceptara el pase y que se ensayara bajo palos. Quedaba una más, pese a todo, y la obró el joven Alfonso Castro, desde el banquillo para batirse el cobre e inventarse el pase que dejó vía libre hasta los palos a Mudo. Con eso se acabó la contienda, seguro que la primera de este Grupo Élite en la que se fue inferior al adversario. Getxo cogió el liderato en Almería, y lo hizo con mérito, aunque le toca todavía descansar, mientras que URA Playcar cae sexto. Mirada en Sant Cugat partido vital porque juegan Getxo y Santander y parará Industriales, propicia para meter la cabeza de nuevo en playoff.