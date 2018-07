Unicaja-Teruel, plato fuerte para comenzar la Superliga de voleibol

Si ya desde mucho antes de su anuncio y puesta en funcionamiento este jueves la Campaña de Abonos del Club Voleibol Unicaja Almería había despertado un gran interés, tras haberse conocido este viernes que el primer encuentro es la reedición de la pasada final, se espera un éxito rotundo que garantice el mejor ambiente en el pabellón. El Moisés Ruiz se apagó con la victoria liguera del CV Teruel y se va a encender de nuevo precisamente con la visita del vigente campeón, retomándose la competición por donde se dejó. No se va a hacer esperar, por tanto, un partido de los que crean afición, la mejor entrada posible para que la fiel hinchada verde se enganche a la Superliga desde el mismo minuto uno de la misma.

Será el sábado 13 de octubre pero además está por determinar la fecha en la que ambos equipos disputen la final de la Supercopa, la primera del curso, lo que podría producirse igualmente en octubre antes del comienzo de la fase regular liguera, así como el lugar de su celebración. Sería probable, de este modo, un doble enfrentamiento consecutivo entre ambos rivales si es que finalmente se decide regresar a ese mes tras dos temporadas seguidas en las que se ha jugado en diciembre. Los dos grandes adversarios de la última década, que han formado excelentes plantillas para extender su ambición un curso más, han despertado, ya de entrada y visto el calendario, muchas reacciones en las redes sociales.

Si el Unicaja-Teruel es el primer encuentro como local, el primero como visitante va a ser ante un recién ascendido como es el Conectabalear CV Manacor, para después seguir en casa recibiendo al potente CV Melilla. Tras visitar acto seguido a UBE L’Illa Grau en su feudo de Castellón, el tramo duro del Moisés Ruiz seguirá nada menos que ante Urbia Vóley Palma, llamado de nuevo a ser rival a batir en la consecución de los títulos. La sexta jornada acarreará la visita a Río Duero Soria, del que se están esperando grandes cosas para esta temporada, por lo que no habrá ni una sola oportunidad de respiro en un comienzo de Superliga trepidante y con muchos alicientes como para que nadie se quede sin su abono ahorrador.

Se recibirá en la séptima jornada al debutante Intasa San Sadurniño, que para ese momento habrá tenido tiempo de aclimatarse a la nueva categoría, y se visitará en la octava al FC Barcelona, equipo revelación del pasado campeonato y uno de los que más interés está despertando este verano. La novena y la décima jornadas se van a disputar en casa frente a dos equipos también muy ‘taquilleros’, de los que más afición reclaman, como son el Ushuaïa Ibiza Vóley y el Vecindario ACE Gran Canaria, quedando solo antes del final de año, día 22 de diciembre, un partido con trampa por la calidad del rival, el Textil Santanderina, y por la climatología de frío extremo en el bello Cabezón de la Sal y su pabellón, el Matilde de la Torre.

Si la liga comienza con el referido Unicaja-Teruel, el año 2019 hace lo propio con el Teruel-Unicaja en Los Planos, que se jugará el 12 de enero. La segunda vuelta se iniciará consolidando distancias, si se han conseguido, o ratificando la igualdad entre los aspirantes. Se da la curiosidad de que los ahorradores visitarán Melilla el día 26 de enero para volver dos fines de semana después, si logran clasificarse, para la disputa de la Copa del Rey, que este año tendrá como sede por primera vez la ciudad autónoma del norte de África. Entre medias visitará Almería el UBE L’Illa Grau en una jornada siempre complicada por la carga de trabajo físico extra que se realiza antes de una gran cita como es la competición del KO.

El regreso a la Superliga será realmente duro, rindiendo cuentas en Son Moix ante el Urbia Vóley Palma y viviéndose el gran clásico frente a Río Duero Soria, los dos equipos con tres décadas completas en la máxima categoría. A ello le seguirá el viaje más largo del curso para visitar al Intasa San Sadurniño, justo antes de que sea el FC Barcelona el visitante del Moisés Ruiz, puede que con mucho en juego, como también es posible que lo tengan Ushuaïa Ibiza Vóley y Vecindario ACE Gran Canaria en la doble salida consecutiva que los de Manolo Berenguel tendrán que efectuar en la recta final de la fase regular. La misma concluirá en casa ante el Textil Santanderina, probablemente como antesala a la disputa de los play off.

Eso sucederá el día 30 de marzo, tras casi seis meses de competición en los que no solo hay que luchar por meterse en la lucha por el título, sino en hacerlo en la mejor posición posible y, sobre todo, llegar en el mejor estado de forma posible. El voleibol español no tendrá descanso durante medio año completo, con la única parada de la Navidad, puesto que la Superliga se ‘aparcará’ el segundo fin de semana de febrero pero no la disputa de partidos, esos días bajo el ‘marchamo’ de la Copa del Rey. Por lo tanto, realizado el sorteo del calendario por parte de la RFEVB, el Club Voleibol Unicaja Almería ya tiene el marco en el que situar una de las efemérides más importantes de su historia, los 30 años de su ascenso.