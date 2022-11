Svidersky: "Quiero tener una carrera prolongada en España”

Martin Svidersky habló para Flashscore, destacando que no se arrepiente de salir de Inglaterra a pesar de que aún no ha debutado con el primer equipo del Almería y de que Óscar Fernández no va a tirar de él ni de Guedes a pesar de tener ambos ficha en Tercera Federación: "No me arrepiento de haber dejado el United. Aproveché el tiempo, aprendí mucho y ahora he elegido el desarrollo personal por encima de la fama".

Para lo último también ha tenido palabras: "La gente me en Almería conoce y me para en la ciudad para echarme fotografías. Es extraño porque no me considero un gran jugador y todavía no he debutado". Svidersky también fue cuestionado sobre Turki Al-Sheikh y Rubi: "El presidente ayuda al club, pero también a la ciudad. Se nota que él quiere llegar lo más alto posible", y sobre Rubi ha manifestado que: "Tenemos un entrenador excelente, haré todo lo posible para abrirme camino en el equipo. Tengo que trabajar, entrenar y ganar experiencia poco a poco a este nivel para ser mejor jugador y persona".

El eslovaco también afirmó querer hacer carrera en el fútbol español: "Si tengo que elegir entre ser el eslovaco más joven en debutar en LaLiga o tener una carrera prolongada en España, elijo lo segundo. Martin Valjent es un ejemplo para mí por ser eslovaco. En el partido contra el Mallorca, lo saludé y nos cambiamos las camisetas. Él comenzó a hacerse un nombre en España en Segunda y quizás ese sea mi destino si no logro hacerme con minutos en el Almería".