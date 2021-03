Tablas con sabor a victoria del Roquetas ante Bolaños (22-22)

Jornada complicada la que se le presentaba al Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería el sábado. Las rojillas recibían al BM Bolaños, líder indiscutible del Grupo D de la División de Honor Plata femenina, que en los dieciocho partidos que llevaba hasta el día de ayer solo conocía la victoria, siendo así el mayor aspirante a disputar la fase de ascenso a Liga Iberdrola.

El choque arracaba con una alta intensidad defensiva, y muy buen hacer ofensivo de las roqueteras que permitió arrancar el encuentro con un parcial 3-0 en los primeros cinco minutos. No obstante, no iban a tardar las manchegas en imponer su ritmo y empatar el encuentro. Dejaron clara una vez mas su gran dinamita ofensiva y su contundente bloque defensivo, uno de los mejores de la categoría. Esto hizo que aprovecharan los desajustes defensivos de las roqueteras y complicarle las cosas en ataque hasta el punto de hacerles un parcial 1-6 entre los minutos 9 y 21 de la primera mitad.

Fue con un marcador 5-10, en el minuto veintiuno, cuando Agus Collado solicitó tiempo muerto para aclarar las labores ofensivas y reajustar las defensivas de cara a imponer una nueva dinámica. La reacción fue imprescindible para mantenerse en el partido ya que consiguió un parcial 6-3 que permitió llegar al descanso con un resultado de 11-13, que metía de lleno al Senator Hotels BM. Roquetas Bahía de Almería en la contienda.

Tras el descanso, la línea defensiva de Roquetas Bahía de Almería de los minutos finales del primer periodo no cambió en el comienzo del segundo y puso en muchos problemas al gran ataque de las de Bolaños de Calatrava. No obstante una gran Itziar Martínez cogió las riendas del ataque bolañego consiguiendo volver a distanciarse en 5 tantos de las locales. Nuevamente con el marcador 15-20 en el minuto 41, los técnios rojillos necesitaban reajustar al equipo y tras un acertado tiempo muerto, como ocurrió en la primera parte, consiguieron volver a meterse en el partido y darle la vuelta al marcador. Controlaron las arremetidas de Itziar y dieron la continuidad necesaria en ataque para encontrar situaciones claras de lanzamiento. La mala noticia llegó con la lesión de Marina Navarro en el ecuador de la segunda parte, sufriendo un movimiento raro en la rodilla en el que se espera que no sea mas que un susto.

El partido se acercaba a los minutos finales con todo por decidir, y sería en el minuto 56 cuando Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería se pondría por delante con un 22-21, al que respondería al poco Itziar Martinez para la igualada. Las precipitaciones de ambos equipos fueron constantes en los instantes finales, llegando en tablas al ultimo minuto donde las locales disponían de balón para llevarse los 2 puntos, pero un fallo de lanzamiento final hizo que el encuentro acabase en el definitivo 22-22.

Tras el encuentro, el Entrenador Agustín Collado declara estar muy contento por el trabajo realizado y por la gran imagen mostrada. "Muy feliz por que hoy fuimos equipo dentro y fuera del 40x20. Poco a poco el trabajo diario de esta temporada esta haciéndose notar en los partidos. Gran esfuerzo de las chicas que ganaron la segunda parte, aunque no fuera suficiente para hacerse con los 2 puntos, pero si para arrebatar el primer punto a las líderes en lo que va de temporada. En esta segunda vuelta estamos compitiendo a todos los equipos de la zona alta de la clasificación. Hay mucho margen de mejora en este grupo que día a día va a mas. El único fruto de esto es el trabajo y la constancia. Los hechos nos muestran el camino y estamos empezando a ser conscientes de que todas somos importantes e imprescindibles para que esto funcione. Ahora pies en la tierra y nueva semana de trabajo, que la siguiente jornada tenemos a un gran Urci Almería que viene haciendo las cosas muy bien.Y por supuesto, desear la pronta recuperación de Marina Navarro que esta siendo determinante en labores ofensivas para nosotras".

Por su parte, el segundo al mando Jose Miguel Ferrón aclaraba: "Estamos felices por el punto conseguido, pero sobretodo por la actitud del Equipo que nunca bajo los brazos, lucharon y creyeron en la victoria hasta el ultimo suspiro. Hay muchos errores que corregir, que seguir limando y que trabajar. No obstante, sabemos que esto puede ir a mas, que hay margen de mejora y que juntas como equipo podremos seguir disfrutando. Es la clave de este grupo, cuando pensamos en el equipo por encima de todo, podremos ganar o perder, pero disfrutamos y damos lo mejor de nosotras. Ahora a seguir trabajando y a por el siguiente partido que será sin duda de tu a tu".

Y es que este próximo sábado, a las 18:00h en el pabellón Antonio Rivera de Almería tendrá lugar el derbi almeriense de la División de Honor Plata femenina donde las rojillas se mediran al Ikersa Urci Almería. Un duelo siempre especial en el que nunca importa la clasificación ni últimos resultados.