Tarde para crecer

El tropiezo en el Nuevo Arcángel cortó una magnífica racha que podría haber llevado al Almería a afrontar el durísimo tramo del calendario que ahora mismo tiene con tranquilidad y sin nada que perder. Sin embargo, el 1-0 y lo poco mostrado en tierras cordobesas devolvió a los rojiblancos a la tierra justo antes de recibir a uno de los conjuntos ofensivamente más poderosos de la categoría.

Las Palmas es un equipazo. Es lo que intentó hacer Alfonso García con Sergi Barjuán en el banquillo, pero gastándose bien el dinero para fichar a futbolistas de Primera que aceptan estar en Segunda de forma circunstancial. Esto tiene el problema que bien conocen los rojiblancos: si el partido se les tuerce ahora que no está entrando el balón... Ahí es donde Fran Fernández ha puesto todas sus esperanzas de cara a este choque. Posiblemente su equipo no correrá tanto como en partidos anteriores, tratará de defender mejor en campo propio, para que a los canarios les entren las prisas. No es partido para presionar tanto como ante el Numancia o el Reus, puesto que Las Palmas tiene mucha más calidad para sacar el balón, es tarde para hacer un duelo largo y buscar contras en una jugada sí y en otra también.

Si a los rojiblancos les sale bien la cosa, crecerá desde su humildad. Si no, las dudas volverán pues dos derrotas consecutivas van a devolver el pesimismo a una afición que, ilusa, se había ilusionado y viajado en masa hacia Córdoba. Es turno del equipo resarcirles y darles una alegría merecida después del esfuerzo y la decepción del pasado fin de semana. Los aficionados han estado siempre tirando del carro en los momentos difíciles y también necesitan que sus jugadores les paguen con la misma moneda.

Para ver la cara que mostrará el Almería mañana ante Las Palmas, es importante saber quién será el sustituto de Corpas. El jiennense se había convertido en una de las piezas claves del once. Su entrega y sus virtudes atacantes estaban siendo el eje del juego rojiblanco. La roja en Córdoba obliga a Fran Fernández a buscarle un sustituto, lo que hará que los rojiblancos traten de buscar un partido de control (Aguza), de ingenio (Chema) o más vertical (Narváez).

Por otra parte, Juan Ibiza es seria duda y su participación dependerá de cómo se encuentre en el entrenamiento de hoy. El central no se ha entrenado con normalidad por culpa del golpe sufrido en Córdoba y sus sensaciones no son las mejores, aunque ya el jueves hizo algo de trabajo de campo. Su baja sí que es un hándicap importante, puesto que se había convertido en el jefe de la zaga junto a Saveljich, por su seguridad y su buena salida del balón.

El conjunto canario afronta el encuentro con cinco bajas, los lesionados Gaby Peñalba y Momo, así como los internacionales Rafa Mir (España sub'21) y Hadi Sacko (Mali), y a última hora la de David García por su inminente paternidad, ya que se quedó en la tarde de ayer en la isla para asistir al nacimiento de su hijo.

Son bajas importantes pero el potencial amarillo es muy superior al rojiblanco, por lo que esta tarde será fundamental la concentración en defensa y la claridad de cara a la portería contraria. Sólo así, este Almería seguiría creciendo.