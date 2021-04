Tibi inaugura la temporada europea de los McConnell

La pandemia ha obligado a adaptar y modificar costumbres, lógicamente también en lo referente al deporte y al mountain bike. Con el fin de evitar los periodos de cuarentena obligatorios a su regreso a Australia y maximizar sus bloques de competición, Rebecca y Daniel McConnell han cambiado su habitual plan de alternar viajes entre Europa y su país a un único desplazamiento que incluirá todas las pruebas de la Copa del Mundo durante su estancia en el viejo continente.

Ese periodo en Europa arranca este fin de semana con la disputa para ambos de la manga de Tibi del Superprestigio MTB. La localidad alicantina marca la segunda de las cuatro puntuables de una competición que partió en Arnedo con victorias de Primaflor-Mondraker-XSauce en categoría júnior gracias a Francesc Barber y Sara Méndez.

La catalana defenderá su liderato en la general en la carrera femenina del domingo (10:30 horas), donde también estrenará su campaña europea Rebecca McConnell. Por su parte, Daniel tomará la salida en la prueba masculina a partir de las 12:30 horas. Ambas mangas podrán seguirse en streaming y en directo a través de la retransmisión de la web del Superprestigio.

Daniel McConnell: "Rebecca y yo estamos deseando comenzar, ya que tenemos un bloque de carreras fantástico en Europa. Durante estas últimas semanas he hecho una buena aproximación con duras sesiones de trabajo de cara a este bloque de competiciones. Tibi servirá como punto de regreso a las carreras después de varias semanas de sólo entrenamiento, pero no hemos hecho nada más que llegar, así que no sabemos qué tal nos irá. Lo que es seguro es que esperamos sacar el máximo partido y disfrutar de la temporada".