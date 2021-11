El Pulpileño viaja motivado pero con cautela a Toledo

El Atlético Pulpileño afronta la 11ª jornada de competición en el Grupo V de Segunda RFEF con la mirada puesta en obtener un segundo triunfo consecutivo tras reencontrarse con la victoria en casa la pasada semana frente al Mancha Real (2-0). En dicho partido, el gran protagonista fue Cristo García, que firmó un doblete y ya acumula seis goles en la presente campaña. Este domingo podría aumentar dicha cifra en su tierra natal, en Toledo, donde los rojinegros visitan al colista a las 18:00 horas en el Estadio Salto del Caballo. Una contienda en la que por números los almerienses parten como favoritos, pero no se fían de un oponente que necesita con urgencia empezar a sumar de tres en tres si no quiere ver como las posiciones de permanencia se siguen alejando. Ahora, los manchegos la tienen a siete puntos de distancia.

Los de Sebas López acuden al feudo manchego muy motivados, teniendo en sus filas al mayor peligro made in Toledo, a su Killer, que avisaba a lo largo de la semana que no será un partido nada fácil pero que irán a por todas. Y es que encadenar una segunda victoria sería muy importante para el cuadro del Levante almeriense, puesto que les alejaría de la zona peligrosa y les haría rozar, si el resto de marcadores de la jornada le son favorables para ello, de nuevo las plazas de la privilegiada lucha por el play off. Delante, el Pulpileño tendrá al último clasificado, a un Toledo que solamente ha ganado un partido y acumula cinco puntos, pero que no les va a poner las cosas para nada fáciles. Los toledanos llegan de conseguir un trabajado empate en Socuéllamos (1-1) y no ganan desde el pasado 3 de octubre, cuando vencieron 3-2 al Marchamalo.