Las 'Tortugas' de URA debutan este fin de semana en la Liga Seven A

La progresión que está siguiendo la sección femenina de URA es enorme, y la respuesta ha llegado en forma de apoyo empresarial para darle más opciones a las chicas dirigidas por José Méndez. El pistoletazo de salida se le va a dar ya a este ambicioso sueño, después de que el presidente cruzado y el representante de la empresa escenificaran en el Juan Rojas, en presencia de la plantilla y su técnico, un acuerdo que se espera muy fructífero. El sábado se jugará la primera jornada, por concentración, tal y como se ha fijado desde la Federación Andaluza, y las ‘Tortugas’ van “a por todas”.

El CR Veleta organizará la primera fecha, mientras que a Unión Rugby Almería le corresponderá ser anfitrión en la quinta, allá por el 28 de marzo, de las ocho en las que se distribuye la competición. Son tantas como clubes inscritos en la Serie A, menos una, puesto que son nueve formaciones las que entran en liza. Además de URA y del referido Veleta se encuentran en la misma CRAP A, CRAC, Universidad de Sevilla, Íberos Linares, Económicas, CDU Granada y la UMA Femenino.

La confianza del mandatario del club unionista, Miguel Palanca, en sus 'Tortugas' es absoluta, y tan es así que a ellas tiene encomendada la misión de ser embajadoras ovales: “Seguimos buscando y animando a nuevas deportistas para atreverse a probar nuestro deporte, y los frutos se están recogiendo, ya que paso a paso estamos formando un grupo cada vez más amplio de jugadoras”. Sin más, uy de manera muy directa, “es para nosotros una prioridad irrenunciable”, sostuvo. Ese modo tan rotundo de respaldo da seguridad a las chicas de cara a una campaña que se avecina como un reto. La vocal de rugby femenino en la directiva cruzada, Cristina Romero, no dudó a la hora de plantearlo: “Con los buenos resultados obtenidos en la Copa, comenzamos el sábado la liga con los objetivos claros, y pasan por que el equipo está muy motivado y con ganas de demostrar que está preparado para permanecer en la Serie A”.

Las jugadoras de Almería se van a medir con las mejores de toda Andalucía, y eso es otro argumento más de motivación para las Tortugas, como bien dice su capitana, Esther Mateo: “Después de más de cinco meses preparándonos, y habiendo cerrado la Copa FAR en la tercera posición, ahora es el momento de seguir creciendo en liga que comienza este sábado”. Su orden es directa y no admite lugar a la duda: “El equipo tiene un objetivo principal, que es darlo todo en esta segunda mitad de temporada, competir además de disfrutar juntas de esta experiencia un año más”. En cuanto a su entrenador, el centro del primer equipo masculino de División de Honor B, José Méndez, se ha encargado de endurecer los entrenamientos para estar a punto de carta al inicio liguero: “Se ha planificado una etapa preparatoria dura y nos aseguraremos de disfrutarla, porque el verdadero desafío llega ahora justo con la Liga Seven A”. Méndez dio la ‘receta’ del éxito: “Hay que estar más concentradas que nunca e ir partido a partido”.