La 'Tri', a seguir con su historia

La selección de México buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial por séptima ocasión consecutiva, pero no podrá descuidarse ante una Suecia necesitada de puntos.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio suman dos victorias consecutivas en Rusia: vencieron en su debut 1-0 a Alemania, vigente campeona, y en la segunda fecha derrotaron 2-1 a Corea del Sur, con lo que parecía que tenían pie y medio en la siguiente ronda.

Sin embargo, el golazo que marcó el sábado Kroos en el minuto 95 para Alemania ante Suecia cambió por completo la perspectiva. Ni México está clasificada con seis puntos ni Corea del Sur está eliminada con cero. Una derrota ante los nórdicos, incluso, podría dejar al Tri fuera del Mundial.

Alemania, que derrotó 2-1 a Suecia, tiene tres puntos y chocará hoy ante Corea del Sur en Kazán. México se mide a los suecos, también con tres puntos, en Ekaterimburgo. En caso de empate a puntos -podría haber un triple empate a seis o a tres puntos-, decide la diferencia de goles. En caso de igualar en todas las categorías, incluso el fair play (las tarjetas amarillas y rojas restan puntos) sería decisivo para decidir los dos clasificados.

Pero los mexicanos no piensan en los números ni tienen una calculadora a la mano. "Nosotros no hacemos números. Nos toca clasificarnos primero, pero no hay rival fácil. Somos capaces de ganar el siguiente juego; fácil no va a ser, pero lucharemos por ello", expresó Ochoa, portero de los mexicanos.

Osorio, seleccionador azteca, tampoco esperaba una clasificación sencilla. Tras el triunfo ante los surcoreanos, el colombiano advirtió a su equipo. "Esperamos que no nos gane la euforia, que sigamos trabajando, porque el próximo juego (ante Suecia) será muy importante, no sólo para nosotros, para todo el grupo F", adelantó.

En caso de conseguir la clasificación, México estará entre los mejores 16 por séptimo Mundial consecutivo: siempre avanzó a los octavos de final desde 1994 en Estados Unidos, aunque nunca consiguió cruzar esa frontera.

El equipo azteca busca, además, hacer historia en el Ekaterimburgo Arena, donde se disputará el partido, ya que nunca en la historia de los Mundiales los mexicanos sumaron nueve puntos en la fase de grupos.

Pero el técnico sueco Janne Andersson advirtió de que el equipo pasó página tras caer en los últimos instantes ante el conjunto alemán y que estarán preparados para el partido definitivo. "La derrota nos ha hecho más fuertes, hemos demostrado en varias ocasiones que podemos rendir al máximo nivel. Podemos ganarlo todo con una mentalidad fuerte y mucha fe en nuestro trabajo", expresó en rueda de prensa Andersson.

Esta tarde, calculadora a la mano o no, ambos equipos tendrán que sumar puntos para no depender de Alemania, aunque sea cual sea el resultado los dos mirarán de reojo lo que pase en el duelo entre germanos y surcoreanos.