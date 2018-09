Triunfar en el 'exilio'

Si hay alguien en la UD Almería al que el Estadio Antonio Peroles le trae más recuerdos que a nadie, sin duda es a Esteban Navarro, técnico de un filial rojiblanco que esta mañana tendrá que jugar de local en el exilio en el feudo de Roquetas de Mar, al estar sometiéndose el verde del Mediterráneo a unos trabajos de mejora y al no estar disponible tampoco el anexo. Allí, sobre el tapete artificial roquetero, los rojiblancos recibirán a otro recién ascendido como es el Don Benito, que llega a la provincia de Almería muy crecido tras imponerse al Jumilla la pasada jornada por un resultado de 2-0.

Los almerienses, por su parte, llegan a esta cita con muchas ganas de sacarse esa espinita que llevan clavada desde que el pasado domingo perdieran en el último minuto en casa del Recreativo Granada (3-2), contienda en la que precisamente el autor del gol del triunfo local fue Antonio Marín, ex de la UDA. Hoy también habrá un reencuentro importante, el del entrenador Esteban Navarro con la que fue su casa en su última etapa como jugador y donde dio sus primeros pasos en los banquillos, en ambos casos militando en la disciplina del CD Roquetas en la Segunda División B. El Peroles es un campo que trae muy buenos recuerdos al de La Mojonera, que espera ver como su equipo logra hoy su segunda victoria en este campeonato. No lo va a tener nada fácil ante un rival que también ha subido este año a 2ª B pero, al igual que los rojiblancos, está dispuesto a dar mucha guerra. Para adaptarse a la superficie sintética del Peroles, el Almería B ha realizado sus últimos entrenamientos de esta semana en dicho campo en el que hoy tendrá que sentirse como en casa para no perder peso escénico en su condición local frente a un Don Benito que viene a por todas.